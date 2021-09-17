Госаудитслужба выявила в Аграрном фонде финансовых нарушений и потерю активов более чем на 2 млрд грн

Государственная аудиторская служба во время ревизии Аграрного фонда выявила финансовых нарушений и потерю активов на общую сумму 2,1 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении проекта “Марлин” общественной организации StateWatch.
Согласно сообщению, нарушений, которые привели к потере активов, зафиксировано на сумму 2,15 млрд грн. Ревизия операций на регистрационных счетах в учреждениях банков установила, что Аграрный фонд потерял активов на общую сумму почти 2,1 млн грн, которые были размещены в 2014 году на депозитных счетах Брокбизнесбанка, который сейчас ликвидирован.
Кроме того, Аграрный фонд понес 5,1 млн грн потерь при хранении сахара-песка, который был доказательством в уголовном производстве.
Аграрный фонд также “простил” долг частной фирме на сумму 1,9 млн грн, поскольку не проводил претензионно-исковой работы о взыскании указанной суммы.
Аудиторы также акцентировали внимание на лишних издержках при оплате труда на 342 тыс. грн. Должности этих работников в отчете не уточняются.
В сообщении отмечается, что в 2020 году Аграрный фонд получил чистую прибыль на сумму 197 млн грн.
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