Присвоение на полмиллиона: у столичных коммунальщиков — обыски

В Киеве проходят обыски на коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram.

«В понедельник, 4 октября 2021 года, Голосеевская окружная прокуратура города Киева совместно с Голосеевским управлением полиции ГУ ЧП в г. Киеве проводит обыски в служебных помещениях Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района в рамках уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины», — сказано в сообщении.

Досудебное расследование установило, что должностными лицами Коммунального предприятия во время проведения в октябре 2019 года открытых конкурсных торгов в системе «Прозорро» допущен ряд нарушений, противоречащих законодательству, в том числе в сфере публичных закупок.

В частности, по результатам проведенных тендерных закупок КП УЗН Голосеевского района заключен договор с частным обществом на поставку подъемно-транспортировочного оборудования по цене, более чем на 500 тыс. гривен превышающей его рыночную стоимость.

В ходе обыска обнаружены и изъяты документы о проведении тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношений Коммунального предприятия с частным обществом, которые станут предметом экспертного исследования.

Ведутся следственные действия в уголовном производстве.