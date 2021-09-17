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Во Львове продают самолет за полмиллиона гривен

Во Львове продают самолет за полмиллиона гривен

На Auto. ria появилось объявление о продаже самолета ЯК 42 1989. По информации «Варта 1», в 2018 году продало ГП «Львовские авиалинии». Государственная исполнительная служба выставила на торгах OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Минюста) самолет ЯК-42Д. Лот приобрели за 300 тысяч гривен.

По словам директора ГП «СЕТАМ» OpenMarket Виктора Вишнева, «Львовские авиалинии» были одним из лидеров задолженности перед рабочими в регионе. Поэтому Минюст делал все возможное, чтобы продать имущество предприятия-должника и вернуть работникам долги по зарплате.

Самолет невозможно эксплуатировать, так как в нем нет всех необходимых агрегатов и узлов. Владелец хочет продать его за 500 тысяч гривен. Характеристики авиасудна:

пробег — 1 тысяча километров;
длина — 36,38 метра;
размах крыльев — 34,88 метра;
высота — 9,83 метра;
площадь крыла — 150 квадратных метров.

По материалам Телеканал 24
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