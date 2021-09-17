СБУ разоблачила хищения на строительстве дорог в двух областях

Правоохранители разоблачили и ликвидировали схему хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт местных дорог в Херсонской и Черкасской областях. Злоумышленники нанесли государству ущерб в размере более 3 млн гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В создании коррупционной схемы подозревают руководителей двух коммерческих структур. Следствие считает, что подрядчики заключили с представителями нескольких местных органов власти договоры на ремонт дорог, но выполнили соответствующие работы не в полном объеме и с нарушением норм.

«Полученную „разницу“ вывели в тень. Для этого участники сделок вносили недостоверные сведения в отчетную документацию», — отметили в СБУ.

Руководителям подрядных структур сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Сейчас правоохранители работают над привлечением к ответственности других лиц, причастных к схеме.