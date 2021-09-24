Прямые инвестиции в Украину: из каких стран больше всего поступлений

Прямые инвестиции в Украину за второй квартал 2021 года составили 1 349,5 млн долларов. Почти 100% инвестиций (1 337,0 млн долларов) поступило из стран Европейского союза.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, больше всего ПИИ поступило из Нидерландов – 922,8 млн долларов и Германии – 242,9 млн долларов.
В то же время инвесторы из Швейцарии изъяли 112,7 млн долларов инвестиций, с Кипра – 83,0 млн долларов, из Российской Федерации – 9,4 млн долларов.
Напомним, накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Украины по состоянию на 31 марта 2021 года составили 51,785 млрд долларов.
По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 16,722 млрд долларов.
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