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Прямые инвестиции в Украину: из каких стран больше всего поступлений

Прямые инвестиции в Украину: из каких стран больше всего поступлений

Прямые инвестиции в Украину за второй квартал 2021 года составили 1 349,5 млн долларов. Почти 100% инвестиций (1 337,0 млн долларов) поступило из стран Европейского союза.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, больше всего ПИИ поступило из Нидерландов – 922,8 млн долларов и Германии – 242,9 млн долларов.

В то же время инвесторы из Швейцарии изъяли 112,7 млн долларов инвестиций, с Кипра – 83,0 млн долларов, из Российской Федерации – 9,4 млн долларов.

Напомним, накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Украины по состоянию на 31 марта 2021 года составили 51,785 млрд долларов.

По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 16,722 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

  • прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Украины при участии прямого инвестора в капитале выросли за январь-июнь 2021 года на 2,7 млрд долларов США;
  • в Минэкономики надеются, что Украина в 2021 году привлечет 5 млрд долл. инвестиций.
По материалам РБК-Украина
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