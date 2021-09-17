Накануне отопительного сезона облгазы «накопили» долгов на 8,8 млрд грн

Накануне отопительного сезона долг облгазов составляет 8,8 млрд грн за газ на производственные нужды (ПТР).

Об этом сообщили в ООО «Оператор ГТС Украины».

«В августе 2021 года операторы ГРМ (обл-, горгазы) задолжали перед Оператором ГТС Украины за газ, отобранный из магистральных газопроводов для собственных производственно-технологических расходов (ПТР), свыше 153 млн грн. Накануне отопительного сезона совокупный долг облгазов перед компанией составляет 8,8 млрд грн», — сообщили в компании.

Среди крупнейших должников:

Киевоблгаз (1,075 млрд грн),

Донецкоблгаз (1,197 млрд грн),

Львовгаз (792 млн грн),

Тернопільміськгаз (581,7 млн грн),

Харьковгаз (491,2 млн грн).

В августе отрицательную динамику продемонстрировали:

Донецкоблгаз (+73,2 млн грн),

Кировоградгаз (+30,9 млн грн),

Тернопольгоргаз (+18,3 млн грн),

Херсонгаз (+14,8 млн грн),

Мелитопольгаз (+7,7 млн грн).

Совокупный долг облгазов группы РГК составляет свыше 6,2 млрд грн.

Проблема накопления долгов облгазами негативно влияет на финансовое состояние Оператора ГТС Украины и ставит под угрозу бесперебойную транспортировку газа потребителям Украины. В то же время, анализ ОГТСУ подтверждает, что потребители исправно платят частным облгазам за услугу распределения, но средства не доходят до государственного Оператора ГТС.