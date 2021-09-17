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Накануне отопительного сезона облгазы «накопили» долгов на 8,8 млрд грн

Накануне отопительного сезона облгазы «накопили» долгов на 8,8 млрд грн

Накануне отопительного сезона долг облгазов составляет 8,8 млрд грн за газ на производственные нужды (ПТР).

Об этом сообщили в ООО «Оператор ГТС Украины».

«В августе 2021 года операторы ГРМ (обл-, горгазы) задолжали перед Оператором ГТС Украины за газ, отобранный из магистральных газопроводов для собственных производственно-технологических расходов (ПТР), свыше 153 млн грн. Накануне отопительного сезона совокупный долг облгазов перед компанией составляет 8,8 млрд грн», — сообщили в компании.

Среди крупнейших должников:

  • Киевоблгаз (1,075 млрд грн),
  • Донецкоблгаз (1,197 млрд грн),
  • Львовгаз (792 млн грн),
  • Тернопільміськгаз (581,7 млн грн),
  • Харьковгаз (491,2 млн грн).

В августе отрицательную динамику продемонстрировали:

  • Донецкоблгаз (+73,2 млн грн),
  • Кировоградгаз (+30,9 млн грн),
  • Тернопольгоргаз (+18,3 млн грн),
  • Херсонгаз (+14,8 млн грн),
  • Мелитопольгаз (+7,7 млн грн).

Совокупный долг облгазов группы РГК составляет свыше 6,2 млрд грн.

Проблема накопления долгов облгазами негативно влияет на финансовое состояние Оператора ГТС Украины и ставит под угрозу бесперебойную транспортировку газа потребителям Украины. В то же время, анализ ОГТСУ подтверждает, что потребители исправно платят частным облгазам за услугу распределения, но средства не доходят до государственного Оператора ГТС.

По материалам УНН
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