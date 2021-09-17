Накануне отопительного сезона облгазы «накопили» долгов на 8,8 млрд грн

Накануне отопительного сезона долг облгазов составляет 8,8 млрд грн за газ на производственные нужды (ПТР).
Об этом сообщили в ООО «Оператор ГТС Украины».
«В августе 2021 года операторы ГРМ (обл-, горгазы) задолжали перед Оператором ГТС Украины за газ, отобранный из магистральных газопроводов для собственных производственно-технологических расходов (ПТР), свыше 153 млн грн. Накануне отопительного сезона совокупный долг облгазов перед компанией составляет 8,8 млрд грн», — сообщили в компании.
Среди крупнейших должников:
В августе отрицательную динамику продемонстрировали:
Совокупный долг облгазов группы РГК составляет свыше 6,2 млрд грн.
Проблема накопления долгов облгазами негативно влияет на финансовое состояние Оператора ГТС Украины и ставит под угрозу бесперебойную транспортировку газа потребителям Украины. В то же время, анализ ОГТСУ подтверждает, что потребители исправно платят частным облгазам за услугу распределения, но средства не доходят до государственного Оператора ГТС.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кривом Роге полиция разоблачила в квартире майнинговую ферму криптовалютыВчера, 13:37 - 1927 21
Украина обжалует новый газовый контракт Венгрии и РФВчера, 15:46 - 877 6
Витренко рассказал об обязательном условии сертификации «Северного потока-2»Вчера, 11:17 - 841 6
В «Борисполе» раскрыли схему перемещения техники Apple в мусорных пакетах24.09.2021, 19:30 - 492 3
На смартфонах Xiaomi появилась одна из главных фишек iPhoneВчера, 23:40 - 958 3
Налоговая арестовала 26 млн грн украинца: он купил авто и землю, не подтвердив источник доходаВчера, 18:28 - 8389 2
К концу недели курс доллара развернется на 180 градусов - прогноз экспертаВчера, 21:03 - 2643 1
В Кривом Роге полиция разоблачила в квартире майнинговую ферму криптовалютыВчера, 13:37 - 1927 21
В Китае - энергетический кризис, заводы приостанавливают работу из-за отключений9 ч. назад - 1322
Глава Бюро экономической безопасности рассказал, когда начнутся проверки бизнесаВчера, 11:00 - 1246 2
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1572 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 433 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1499 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1066 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1035 5