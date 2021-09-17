Что делать, если банк заблокировал карту

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, почему банк может заблокировать вашу карту.

Как пишет Фонд гарантирования вкладов физических лиц, заблокировать карту может ее владелец, банк или платежная система.

Больше полезных советов и инструкций есть в нашем телеграм-канале Finance_ukr, Присоединяйтесь!

Почему могут заблокировать карту:

1. Нестандартные операции по карте или сомнительная активность. Банк может заблокировать вашу карту, если заподозрит, что с нее пытаются похитить деньги. Банковский алгоритм отслеживания всех транзакций «видит» нестандартные операции и расценивает это как мошенничество. В этом случае представители банка связываются с владельцем карты и просят подтвердить или отменить подозрительную операцию. В случае же, если до вас не дозвонились, банк блокирует карту, а вам присылает СМС-сообщение об этом.

2. Из-за копирования данных платежной карты мошенниками. Карта может быть заблокирована банком, если есть подозрение, что ее данные скопировали мошенники (с помощью скимминговых устройств в банкоматах, магазинах, кафе, АЗС). За этим следят платежные системы Visa и Mastercard. Если есть подозрение, что карта скопирована, они просят банк ее заблокировать.

3. Три раза подряд неверно введен PIN-код. В этой ситуации банк считает, что мошенники пытаются подобрать PIN-код, и поэтому временно ограничивает операции по карте, которая заработает автоматически через 24 часа после блокирования.

4. Истек срок действия карты.

5. По решению суда.

Что делать, если карту заблокировали:

звоните в банк. Номер телефона есть на обратной стороне карты, на сайте банка или в мобильном приложении. Сотрудник банка запросит данные паспорта и кодовое слово (каждый банк по-своему идентифицирует клиента) и выяснит причину блокировки. Также, для того чтобы разблокировать банковскую карту, финансовое учреждение может потребовать от ее владельца подать заявление в письменной форме непосредственно в офисе или филиале банка. Если блокирование произошло из-за ошибочного ввода PIN -кода, карту можно разблокировать, используя дистанционные каналы обслуживания;

если Ваш телефон поддерживает режим тонового набора номера, у некоторых банков существует экстренная кнопка блокирования/разблокирования карты. Так вас сразу соединят с оператором без очереди;

если карту заблокировал банк, но вы можете подтвердить свои последние операции, ее разблокируют. Если карту заблокировали по инициативе платежной системы, разблокировать ее не получится – только перевыпустить.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам “пластик”.