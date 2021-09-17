Что делать, если банк заблокировал карту

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, почему банк может заблокировать вашу карту.
Как пишет Фонд гарантирования вкладов физических лиц, заблокировать карту может ее владелец, банк или платежная система.
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Почему могут заблокировать карту:
1. Нестандартные операции по карте или сомнительная активность. Банк может заблокировать вашу карту, если заподозрит, что с нее пытаются похитить деньги. Банковский алгоритм отслеживания всех транзакций «видит» нестандартные операции и расценивает это как мошенничество. В этом случае представители банка связываются с владельцем карты и просят подтвердить или отменить подозрительную операцию. В случае же, если до вас не дозвонились, банк блокирует карту, а вам присылает СМС-сообщение об этом.
2. Из-за копирования данных платежной карты мошенниками. Карта может быть заблокирована банком, если есть подозрение, что ее данные скопировали мошенники (с помощью скимминговых устройств в банкоматах, магазинах, кафе, АЗС). За этим следят платежные системы Visa и Mastercard. Если есть подозрение, что карта скопирована, они просят банк ее заблокировать.
3. Три раза подряд неверно введен PIN-код. В этой ситуации банк считает, что мошенники пытаются подобрать PIN-код, и поэтому временно ограничивает операции по карте, которая заработает автоматически через 24 часа после блокирования.
4. Истек срок действия карты.
5. По решению суда.
Что делать, если карту заблокировали:
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