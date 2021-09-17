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Томаш Фиала назвал топ-3 правил безопасного инвестирования в Украину

Томаш Фиала назвал топ-3 правил безопасного инвестирования в Украину

Общее негативное мнение иностранных компаний об инвестировании в Украину подтверждается не только недавней оценкой президента Эстонии Керсти Кальюлайд, но и статистикой: за 30 лет Украина привлекла около $ 50 млрд иностранных инвестиций, что в 4−5 раз меньше показателей Польши, имеющей соизмеримую численность населения.

На этот факт указал основатель и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала в комментарии UBR.ua.

«К сожалению, (негативное мнение о перспективах инвестиций в Украину) распространено даже среди самих украинцев. Если вы посмотрите на долю инвестиций в основной капитал в Украине как процент ВВП, то этот процент самый низкий в Восточной Европе. Значит, сами украинцы, украинские компании боятся инвестировать в украинские активы», — отметил Фиала.

Тем не менее он объяснил, что советует иностранным компаниям вкладываться в украинские активы в случае соблюдения нескольких условий.

По мнению Фиалы, так как из-за «слабого верховенства права в Украине на судебную защиту рассчитывать не стоит», то при инвестировании в украинский актив необходимо следовать следующим трем правилам:

  • покупать контрольные или стопроцентные пакеты акций;
  • покупать акции в украинских предприятиях вместе с западными соинвесторами, заключая договоры в западной юрисдикции;
  • инвестировать вместе с украинскими партнерами, которые присутствуют на международном рынке и ценят репутацию.

В качестве негативного примера несоблюдения вышеизложенных правил Фиала привел пример кейса ТРЦ SkyMall, который, как считает глава спецкомисии ВР по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко, и послужил причиной высказывания президента Эстонии о том, что она не советует своим гражданам инвестировать в Украину.

Напомним, что уже скоро государство Украина может получить иск на 750 млн долларов из-за инвестконфликта со SkyMall. Весной текущего года эстонские инвесторы торгово-развлекательного центра SkyMall были вынуждены инициировать инвестиционный спор в США. Время, предоставленное для досудебного урегулирования спора, когда стороны могут договориться, истекает в ноябре.

По материалам УБР
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