0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 169 0

В Украину массово везут контрабанду Apple: таможенники выявили новую партию на 1 млн грн

В Украину массово везут контрабанду Apple: таможенники выявили новую партию на 1 млн грн

Во Львовской области таможенники изъяли гаджеты Apple и другую технику на сумму более 1 млн грн. Водитель микроавтобуса при пересечении границы не задекларировал технику, спрятав ее в сумке. Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы.

«Для пересечения границы мужчина выбрал полосу „зеленый коридор“, чем засвидетельствовал отсутствие товаров, подлежащих налогообложению и письменному декларированию. Однако во время осмотра таможенники обнаружили в салоне микроавтобуса новую технику Apple и других производителей», — рассказали в ведомстве.

В одной из сумок находилось 14 смартфонов IPhone, 7 часов Apple Watch, 32 планшета IPad, 3 стилуса Apple Pencil, 4 пары наушников AirPods, две игровые приставки Nintendo, мобильный телефон Redmi, диск-накопитель Samsung и две камеры GoPro. Сумку, по словам водителя, он перевозил по просьбе знакомых.

По данному факту составлен протокол, вскоре дело будет направлено в суд. Товары изъяли.

Напомним, на прошлой неделе в «Борисполе» нашли контрабанду на $ 100 тыс. Бортпроводники одной из украинских авиакомпаний пытались незаконно ввезти в страну крупную партию Apple.

До этого таможенники обнаружили ввоз контрабандных «айфонов» и другой техники на около 17,5 млн грн. Гаджеты прятали среди б/у автозапчастей.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.