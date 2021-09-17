В Украину массово везут контрабанду Apple: таможенники выявили новую партию на 1 млн грн

Во Львовской области таможенники изъяли гаджеты Apple и другую технику на сумму более 1 млн грн. Водитель микроавтобуса при пересечении границы не задекларировал технику, спрятав ее в сумке. Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы.
«Для пересечения границы мужчина выбрал полосу „зеленый коридор“, чем засвидетельствовал отсутствие товаров, подлежащих налогообложению и письменному декларированию. Однако во время осмотра таможенники обнаружили в салоне микроавтобуса новую технику Apple и других производителей», — рассказали в ведомстве.
В одной из сумок находилось 14 смартфонов IPhone, 7 часов Apple Watch, 32 планшета IPad, 3 стилуса Apple Pencil, 4 пары наушников AirPods, две игровые приставки Nintendo, мобильный телефон Redmi, диск-накопитель Samsung и две камеры GoPro. Сумку, по словам водителя, он перевозил по просьбе знакомых.
По данному факту составлен протокол, вскоре дело будет направлено в суд. Товары изъяли.
Напомним, на прошлой неделе в «Борисполе» нашли контрабанду на $ 100 тыс. Бортпроводники одной из украинских авиакомпаний пытались незаконно ввезти в страну крупную партию Apple.
До этого таможенники обнаружили ввоз контрабандных «айфонов» и другой техники на около 17,5 млн грн. Гаджеты прятали среди б/у автозапчастей.
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