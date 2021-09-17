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Airbus разрабатывает бесшумное аэротакси для полетов над городом

Airbus разрабатывает бесшумное аэротакси для полетов над городом

Европейский авиастроитель Airbus показал на саммите Pioneering Sustainable Airspace прототип и детали воздушного такси NextGen. Его планируют сертифицировать до 2025 года, пишет HighTech.

Новое воздушное такси NextGen похоже на гибридную конструкцию подъемного и круизного типа: у него есть шесть вертикальных подъемных опор, которые находятся на коротких рычагах. Сзади расположены два ротора для обеспечения дополнительной подъемной силы – это часть конструкции V-образного хвоста.

В самолете есть только четыре места и одно из них займет пилот, хотя в будущем Airbus надеется сделать аэротакси беспилотным.

Максимальная скорость полета – 120 км/ч и дальность составляет 80 км. После того, как самолет преодолеет это расстояние, ему нужно полностью восстановить заряд своего литий-ионного аккумулятора.

Все эти показатели, по сравнению с конкурентами, например EVTOL, достаточно средние. Возможно, этот дизайн создан специально для коротких перелетов в пределах одного города и будет модифицирован впоследствии.

Конструкция, по информации компании, создает шум на уровне 70 дБ на этапе посадки, это можно сравнить с обычным пылесосом.

Airbus не планирует предоставлять услуги по перевозке, а собирается продавать самолеты поставщикам услуг.

По материалам Mind
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