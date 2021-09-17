Airbus представила аэротакси CityAirbus NextGen

В прошлом году компания Airbus свернула два проекта городских электрических аэротакси CityAirbus и Vahana, но продолжила работу над другим проектом. Сегодня компания представила новую разработку — аэротакси CityAirbus NextGen с вертикальными взлётом и посадкой.
Четырёхместный электролёт CityAirbus NextGen способен будет пролететь до 80 км на полностью заряженной 60-кг литиевой батарее. Скорость полёта не будет превышать 120 км/ч. Эти характеристики в два-три раза ниже заявленных разработчиками конкурирующих электрических аэротакси. С другой стороны, можно ожидать, что французская Airbus лучше многих стартапов понимает, что сегодня можно выжать из околоавиационных технологий и трезво оценивает возможности аэротакси.
Фото: Airbus
Первый полёт прототипа компания обещает осуществить в 2023 году, а в 2025 году надеется завершить сертификацию аппарата для получения разрешения на коммерческую эксплуатацию. Впрочем, сама компания не будет эксплуатировать новый вид транспорта, и будет лишь выпускать его.
Фото: Airbus
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