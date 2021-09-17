Apple выпустила watchOS 8 с функцией контроля качества сна, новыми циферблатами и другими особенностями

На этой неделе Apple приступила к распространению iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8. Обладатели смарт-часов компании после установки обновления получат доступ к ряду новых функций для общения, активности и контроля состояния здоровья.

WatchOS 8 несёт с собой ряд обновлений для людей, которые ведут активный образ жизни и регулярно занимаются спортом или йогой. В приложении «Тренировки» появились два новых режима для занятий тай-чи и пилатесом. Езда на велосипеде теперь распознаётся автоматически, после чего устройство предложит пользователю перейти в приложение «Тренировки», чтобы дать старт началу занятия.

Показатели во время велосипедных тренировок фиксируются более детально, остановки во время движения отмечаются автоматически. После завершения тренировки приложение в аудиоформате сообщит о прогрессе через динамик на часах или подключённые по Bluetooth наушники.



Изображение: Apple

Apple расширила возможности сервиса Fitness+. Смарт-часы теперь могут обеспечить аудиосопровождение занятий по медитации. Появились новые виды тренировок по пилатесу, а тренировки по йоге и силовые упражнения можно выбирать по новым параметрам, таким как необходимое оборудование.

С выходом watchOS 8 приложение Wallet получило поддержку новых возможностей. Теперь пользователи могут добавлять цифровые ключи от дома, автомобиля, офиса или отеля. Обновлённое приложение «Дом» стало более функциональным.

Apple Watch помогают пользователям следить за качеством сна, измеряя частоту сердечных сокращений, содержание кислорода в крови и продолжительность сна. После обновления до watchOS 8 пользователи смогут получать больше информации о своём самочувствии, а часы будут также отслеживать количество вдохов в минуту.

Не обошлось и без новых циферблатов. Теперь пользователи могут создавать циферблаты на основе сделанных на iPhone фото, в результате чего получаются привлекательные многослойные коллажи.

Ещё после обновления пользователи смогут отвечать на сообщения с помощью функции «От руки», а также посредством диктовки и эмодзи.

Некоторые изменения касаются приложения «Фото». Теперь просматривать снимки и управлять ими можно с помощью смарт-часов. Кроме того, приложение ежедневно предоставляет подборки воспоминаний и избранных фото, которые отображаются в виде мозаики.

Приложение «Контакты» теперь присутствует в смарт-часах, благодаря чему пользователь может просматривать и управлять контактами без необходимости доставать смартфон.

Приложения «Карты», «Подкасты», «Секундомер», «Диктофон» и некоторые другие инструменты теперь поддерживают функцию always-on-display.