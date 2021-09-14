Особенности пользования индивидуальным банковским сейфом

Если у вас есть материальные ценности, которые не хотите хранить дома, можно воспользоваться индивидуальным банковским сейфом на условиях заключенного договора.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал от Фонда гарантирования вкладов физических лиц о двух вариантах хранения имущества в сейфе, которые различаются по объему ответственности банка:
1. Банк принимает на хранение у клиента имущество, которое помещает в индивидуальный сейф. Для этого заключается соответствующий договор, по которому клиент передает ценности банку на основании акта приема-передачи и описи имущества. Банку известно, какое имущество находится в сейфе, и он несет ответственность за сохранность содержимого.
2. Банк предоставляет сейф, где клиент сам хранит свои ценности. В этом случае, по договору о предоставлении сейфа, применяются положения Гражданского кодекса Украины об имущественном найме (аренде), акт приема-передачи не составляется и ответственность за содержимое сейфа несет сам клиент.
Читайте также: Как заявить кредиторские требования к банку
Индивидуальные сейфы находятся в специальном помещении банка, которое оборудовано системой сигнализации, и находится под круглосуточной охраной, имеют уникальный замок с двумя разными ключами (один – у клиента, другой – в банке), который открывается только этими ключами одновременно. Соответственно доступ третьих лиц к имуществу в банковском сейфе невозможен. В то же время клиент может предоставить другому лицу право доступа к сейфу путем оформления на него доверенности.
Клиент оплачивает время пользования сейфом и залог за ключ, размер и порядок уплаты которых определяются тарифами банка и договором.
Заключая договор, клиенту стоит уделить внимание таким пунктам:
В случае ликвидации банка. Со дня начала процедуры ликвидации банка Фонд обязан направить уведомление всем клиентам, которые пользуются сейфами о необходимости извлечь свое имущество в течение одного месяца со дня уведомления. Материальные ценности, которые не были извлечены владельцами в указанный в уведомлении срок, считаются фондами, на которые не могут претендовать кредиторы банка. Они переходят в распоряжение фонда для возврата законным владельцам.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев анонсировал борьбу с переводом работников на ФЛПВчера, 10:00 - 6855 11
Третьякова рассказала, почему прожиточный минимум нельзя облагать налогомВчера, 14:00 - 1654 9
Результаты солидарной системы: в Минфине рассказали, что ждет пенсионеров в 2022 годуВчера, 09:02 - 1377 9
Первые серийные электромобили Lyriq марки Cadillac раскупили менее чем за 20 минут (фото)Вчера, 01:14 - 2048 5
Таиланд будет предоставлять 10-летние визы иностранцам, которые вложат в страну не менее $250 000 инвестицийВчера, 06:34 - 456 3
Гетманцев анонсировал борьбу с переводом работников на ФЛПВчера, 10:00 - 6855 11
«Борьба» с ФЛП: что об этом думают читатели Finance.uaВчера, 17:01 - 2626 2
Две страны закрыли въезд для невакцинированных туристов из УкраиныВчера, 10:30 - 2137 2
Третьякова рассказала, почему прожиточный минимум нельзя облагать налогомВчера, 14:00 - 1654 9
Результаты солидарной системы: в Минфине рассказали, что ждет пенсионеров в 2022 годуВчера, 09:02 - 1377 9
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 923 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 284
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1118 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 762
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 845 5