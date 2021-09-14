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Особенности пользования индивидуальным банковским сейфом

Особенности пользования индивидуальным банковским сейфом

Если у вас есть материальные ценности, которые не хотите хранить дома, можно воспользоваться индивидуальным банковским сейфом на условиях заключенного договора.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал от Фонда гарантирования вкладов физических лиц о двух вариантах хранения имущества в сейфе, которые различаются по объему ответственности банка:

1. Банк принимает на хранение у клиента имущество, которое помещает в индивидуальный сейф. Для этого заключается соответствующий договор, по которому клиент передает ценности банку на основании акта приема-передачи и описи имущества. Банку известно, какое имущество находится в сейфе, и он несет ответственность за сохранность содержимого.

2. Банк предоставляет сейф, где клиент сам хранит свои ценности. В этом случае, по договору о предоставлении сейфа, применяются положения Гражданского кодекса Украины об имущественном найме (аренде), акт приема-передачи не составляется и ответственность за содержимое сейфа несет сам клиент.

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Индивидуальные сейфы находятся в специальном помещении банка, которое оборудовано системой сигнализации, и находится под круглосуточной охраной, имеют уникальный замок с двумя разными ключами (один – у клиента, другой – в банке), который открывается только этими ключами одновременно. Соответственно доступ третьих лиц к имуществу в банковском сейфе невозможен. В то же время клиент может предоставить другому лицу право доступа к сейфу путем оформления на него доверенности.

Клиент оплачивает время пользования сейфом и залог за ключ, размер и порядок уплаты которых определяются тарифами банка и договором.

Заключая договор, клиенту стоит уделить внимание таким пунктам:

  • порядок принудительного вскрытия сейфа;
  • ответственность за нарушение условий договора;
  • порядок выдачи содержимого сейфа наследникам;
  • условия раскрытия банковской тайны.

В случае ликвидации банка. Со дня начала процедуры ликвидации банка Фонд обязан направить уведомление всем клиентам, которые пользуются сейфами о необходимости извлечь свое имущество в течение одного месяца со дня уведомления. Материальные ценности, которые не были извлечены владельцами в указанный в уведомлении срок, считаются фондами, на которые не могут претендовать кредиторы банка. Они переходят в распоряжение фонда для возврата законным владельцам.

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По материалам Finance.UA
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