ФГВФЛ продает пул активов Родовид Банка

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на торги пул активов обанкротившегося Родовид Банка по стартовой цене в 54,6 млн грн.

Аукцион состоится 27 сентября по голландской модели в системе Prozorro.Продажи, сообщает ФГВФЛ.

Стартовая цена пула активов составляет 54 609 938,84 грн.

Одним лотом на торги выставлены права требования и другие имущественные права по 238 кредитным договорам, дебиторская задолженность физических лиц по 10 позициям и пул недвижимости. Все активы в составе лота прежде уже выставлялись на индивидуальные торги, потом продавались в составе меньших пулов, но покупателей на них не нашлось.

Почти половина кредитного портфеля по сумме задолженности) обеспечена жилой недвижимостью. В обеспечении еще по трети договоров (по сумме) находится коммерческая недвижимость, еще 16% – земельные участки. Общая задолженность по договорам составляет 1 546 439 599,01 грн. По 45,3% портфеля (по сумме задолженности) открыто исполнительное производство, по 52,8% – судебное производство, еще по 1,9% договоров ведется досудебная работа.

Также в состав лота включены 6 объектов недвижимого имущества (квартиры в Киеве) балансовой стоимостью 36,7 млн грн. На объекты недвижимости наложено обременение, в том числе аресты в уголовных процессах, постановления о запрете совершения регистрационных действий и т.д.

Полученные от продажи активов Родовид Банка средства ФГВФЛ направит на расчеты с кредиторами.