Украинцы назвали основные туристические направления по стране (инфографика)

Треть украинцев сообщили, что за последние два года путешествовали по стране с целью туризма.

Finance.ua как портал, заботящийся об экономии в вашем кошельке, узнал у социологической группы Рейтинг о направлениях, которые предпочитают наши соотечественники.

Треть украинцев сообщили, что на протяжении последних двух лет путешествовали по стране с целью туризма. А большинство (68%) не имели такого опыта.

Опрос был проведен социологической группой “Рейтинг” 10-13 сентября 2021 года среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Напомним, по результатам опроса КМИС, по состоянию на первую половину июня 2021 года половина (48,2%) украинцев планировали отдыхать вне дома. А не имеют возможности отдохнуть летом 22,5% респондентов.

Поездку в Карпаты и за границу больше всего планировали представители таких возрастных категорий – 18-29 лет (соответственно 23,6% и 14,7%) и 30-39 лет (соответственно 24,4% и 14,8%). Поездку за границу планировали больше жители сел (10,5%), чем среди жители городов (8,9%).

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