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Результаты солидарной системы: в Минфине рассказали, что ждет пенсионеров в 2022 году

Результаты солидарной системы: в Минфине рассказали, что ждет пенсионеров в 2022 году

В Украине работает солидарная система пенсионных выплат, которая предполагает, что из налогов работающих сейчас людей выплачиваются пенсии текущему поколению пенсионеров. Но многие граждане сознательно не платят налоги, что приводит к низкому уровню пенсий.

Об это министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью для «Украинского радио».

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По его словам, на сегодняшний день официально платят единый социальный взнос (ЕСВ) украинцы, которые работают в государственной сфере, все остальные уклоняются от уплаты налогов или имеют законную возможность их не платить.

«Я точно об этом знаю, потому что есть статистика. Сознательные граждане должны понимать, что платят ЕСВ не для себя, у нас солидарная система пенсионного обеспечения. В сознательных граждан есть родители и дедушки, которые получают мизерную пенсию, они должны понимать, что ЕСВ они платят тем, кто получает эту пенсию. Так работает солидарная система», — подчеркнул министр финансов.

При этом пенсионные выплаты регулярно повышают, хоть и не значительно. В частности, с 1 марта 2022 года пройдет индексация пенсий, которые теперь будут расти в соответствии с увеличением прожиточного минимума.

Кроме того, в 2022 году поднимут выплаты пенсионерам-военнослужащим — на это в бюджете предусмотрено 1 млрд грн. Кроме того, в следующем году украинцы в возрасте 70+ получат надбавку — это 3 млрд грн.

«Пенсионный фонд — реформированная структура, поэтому я призываю реформировать пенсионное законодательство. Мы уделяем внимание этому вопросу, разрабатываем предложения, чтобы запустить второй уровень», — добавил Марченко.

Справка Finance.ua:

  • согласно проекту Закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год, на пенсионное обеспечение предлагается предусмотреть в 2022 году 200,6 млрд грн;
  • по словам министра социальной политики Марины Лазебной, за полтора года средняя пенсия в Украине выросла почти на 25% или 784 гривны с начала 2020 года.

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По материалам Деньги.ua
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