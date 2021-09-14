Результаты солидарной системы: в Минфине рассказали, что ждет пенсионеров в 2022 году

В Украине работает солидарная система пенсионных выплат, которая предполагает, что из налогов работающих сейчас людей выплачиваются пенсии текущему поколению пенсионеров. Но многие граждане сознательно не платят налоги, что приводит к низкому уровню пенсий.
Об это министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью для «Украинского радио».
Читайте также: Сколько украинцев рассчитывают на государственную пенсию
По его словам, на сегодняшний день официально платят единый социальный взнос (ЕСВ) украинцы, которые работают в государственной сфере, все остальные уклоняются от уплаты налогов или имеют законную возможность их не платить.
«Я точно об этом знаю, потому что есть статистика. Сознательные граждане должны понимать, что платят ЕСВ не для себя, у нас солидарная система пенсионного обеспечения. В сознательных граждан есть родители и дедушки, которые получают мизерную пенсию, они должны понимать, что ЕСВ они платят тем, кто получает эту пенсию. Так работает солидарная система», — подчеркнул министр финансов.
При этом пенсионные выплаты регулярно повышают, хоть и не значительно. В частности, с 1 марта 2022 года пройдет индексация пенсий, которые теперь будут расти в соответствии с увеличением прожиточного минимума.
Кроме того, в 2022 году поднимут выплаты пенсионерам-военнослужащим — на это в бюджете предусмотрено 1 млрд грн. Кроме того, в следующем году украинцы в возрасте 70+ получат надбавку — это 3 млрд грн.
«Пенсионный фонд — реформированная структура, поэтому я призываю реформировать пенсионное законодательство. Мы уделяем внимание этому вопросу, разрабатываем предложения, чтобы запустить второй уровень», — добавил Марченко.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж до пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсии вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев хотят обязать проверять легальность приобретенных телефоновВчера, 17:33 - 2740 11
40% украинцев готовы переехать в другую страну на постоянное место жительства (опрос)Позавчера, 21:00 - 3839 5
Первые серийные электромобили Lyriq марки Cadillac раскупили менее чем за 20 минут (фото)8 ч. назад - 523 3
Таиланд будет предоставлять 10-летние визы иностранцам, которые вложат в страну не менее $250 000 инвестиций3 ч. назад - 172 3
Ищу работу: пятерка высокооплачиваемых вакансий сентябряВчера, 15:35 - 1480 3
С 20 сентября в Украине стали действовать новые правила карантинаВчера, 11:03 - 4712
Функции приложения monobank, о которых вы могли не знатьВчера, 12:07 - 4090
Украинцев хотят обязать проверять легальность приобретенных телефоновВчера, 17:33 - 2740 11
Валюта и товары: что можно и что нельзя ввозить и вывoзить через границу УкраиныВчера, 19:01 - 2311
Круг лиц, имеющих право на налоговую амнистию, расширятВчера, 13:00 - 2295
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 804 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 262
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1042 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 726
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 823 5