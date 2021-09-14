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Сколько украинцев рассчитывают на государственную пенсию (исследование)

Сколько украинцев рассчитывают на государственную пенсию (исследование)

После достижения пенсионного возраста жить на собственные сбережения рассчитывают 34% украинцев, а на пенсию — 36%. Остальным опрошенным сложно ответить или же они надеются на другие источники финансовых ресурсов.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса от исследовательской компании Gradus Research.

66% опрошенных согласны с тем, что украинцы скорее привыкли к не слишком высоким, но гарантированным государственным пенсиям. Несогласных с этим утверждением оказалось лишь 19%. Остальным 15% сложно ответить.

84% респондентов склонны думать, что существующая пенсионная система не обеспечивает адекватное качество жизни, и лишь 7% украинцев лелеют такие надежды, еще 9% – не определились.

Откладывать или нет? Идею ежемесячно откладывать 4−5% своих доходов для использования в «пенсионном» возрасте поддерживают 49% украинцев, а вот 23% населения так бы не сделали. 28% – колеблются с ответом.

В то же время, 70% опрошенных считают, что украинское общество тяжело примет более прогрессивные пенсионные системы. Полностью или частично не согласны с ними 13% респондентов, а 17% – затруднились ответить.

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О том, что правительство рассматривает перспективы пенсионной реформы и перехода на новую систему ее финансирования, хорошо известно лишь 13% респондентов, кое-что известно – 44%. Совсем не знают о реформе 32% опрошенных, а 12% ответить оказалось не легко.

Справка Finance.ua:

  • по состоянию на сентябрь 2021 года дефицит средств Пенсионного фонда достиг 12,9 млрд гривен;
  • в проекте Государственного бюджета на 2022 год на пенсионное обеспечение предлагается предусмотреть 200,6 млрд грн;
  • по словам министра финансов Сергея Марченко, людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии. То есть украинцы, которые не откладывают накопления в негосударственные пенсионные фонды, в будущем в принципе будут лишены пенсий;
  • при этом, по официальным данным, в негосударственные пенсионные фонды укладывается 86,2 тыс. украинцев. А общая стоимость активов, сформированных НПФ, составляет 3,7 млрд грн.
По материалам НВ
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