Сколько украинцев рассчитывают на государственную пенсию (исследование)

После достижения пенсионного возраста жить на собственные сбережения рассчитывают 34% украинцев, а на пенсию — 36%. Остальным опрошенным сложно ответить или же они надеются на другие источники финансовых ресурсов.
Об этом свидетельствуют данные соцопроса от исследовательской компании Gradus Research.
66% опрошенных согласны с тем, что украинцы скорее привыкли к не слишком высоким, но гарантированным государственным пенсиям. Несогласных с этим утверждением оказалось лишь 19%. Остальным 15% сложно ответить.
84% респондентов склонны думать, что существующая пенсионная система не обеспечивает адекватное качество жизни, и лишь 7% украинцев лелеют такие надежды, еще 9% – не определились.
Откладывать или нет? Идею ежемесячно откладывать 4−5% своих доходов для использования в «пенсионном» возрасте поддерживают 49% украинцев, а вот 23% населения так бы не сделали. 28% – колеблются с ответом.
В то же время, 70% опрошенных считают, что украинское общество тяжело примет более прогрессивные пенсионные системы. Полностью или частично не согласны с ними 13% респондентов, а 17% – затруднились ответить.
Читайте также: В Минсоцполитики заявили, что пенсионеры получат пять уровней поддержки
О том, что правительство рассматривает перспективы пенсионной реформы и перехода на новую систему ее финансирования, хорошо известно лишь 13% респондентов, кое-что известно – 44%. Совсем не знают о реформе 32% опрошенных, а 12% ответить оказалось не легко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рекордные цены на газ в Европе не отразятся на украинцах - ГерусВчера, 21:02 - 543 6
Выявлен факт неприменения РРО при продаже продуктов через сеть магазинов на сумму более 43 млн гривенПозавчера, 14:34 - 5389 5
До 19 гривен за кубометр газа: как европейские тарифы повлияют на украинские платежки осеньюВчера, 14:15 - 3383 3
В Минсоцполитики пообещали прибавку женщинам-пенсионерам5 ч. назад - 482 1
Назвали вредные привычки водителей, которые ломают автомобильВчера, 22:02 - 5090 1
Назвали вредные привычки водителей, которые ломают автомобильВчера, 22:02 - 5090 1
За что будут аннулировать диплом о высшем образовании11 ч. назад - 2084
Новую Mazda CX-5 2022 показали официально13 ч. назад - 1507
Смена фамилии не помогла должнику избежать уплаты алиментовВчера, 17:45 - 1020
Зарубежный опыт: как работают и сколько получают в других странах8 ч. назад - 976
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 446
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 214
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 902 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 597
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 761 5