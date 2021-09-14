Более 700 госпредприятий на продажу: Минэкономики обнародовало список для приватизации

Министерство экономики Украины обнародовало перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2021—2023 годах. Среди них те, что могут быть приватизированы после внесения изменений в акты законодательства.
Об этом свидетельствуют данные Минэкономики.
В перечень включили среди 737 предприятий, среди которых «Центрэнерго», «Объединенная горно-химическая компания», «Турбоатом», «Запорожский титано-магниевый комбинат», «Одесский припортовый завод», угольная компания «Краснолиманская», «Лисичанскуголь» и другие.
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В настоящее время некоторые из этих предприятий уже переданы в Фонд государственного имущества для приватизации, некоторые находятся в управлении различных министерств.
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