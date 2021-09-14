Председатель ВР Разумков подписал закон о продаже домов вместе с земельными участками

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об одновременном переходе прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, который на нем находится.
Finance.ua как портал, который следит за главными законодательными изменениями, узнал, что законопроект №5248 направлен на подпись президенту.
Данные в карточке закона на сайте парламента свидетельствуют о том, что документ направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.
Для чего необходим закон:
Предметом перехода права собственности на объект недвижимого имущества (жилой дом (кроме многоквартирного), другое здание или сооружение или отдельную долю в праве общей собственности на такой объект, объект незавершенного строительства), который размещен на земельном участке (кроме земель государственной, коммунальной собственности), находящегося в собственности предыдущего владельца недвижимого имущества, должен быть также такой земельный участок (или отдельная доля в праве общей собственности на него).
Условием такой сделки является одновременный переход права собственности на земельный участок, или отдельной доли от отчуждателя к приобретателю имущества. Соответствующие изменения также вносятся в статью 377 Гражданского кодекса, статью 7 Закона «Об аренде земли».
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