Председатель ВР Разумков подписал закон о продаже домов вместе с земельными участками

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об одновременном переходе прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, который на нем находится.

Finance.ua как портал, который следит за главными законодательными изменениями, узнал, что законопроект №5248 направлен на подпись президенту.

Данные в карточке закона на сайте парламента свидетельствуют о том, что документ направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Для чего необходим закон:

закон устраняет пробелы и совершенствует отдельные нормы земельного, гражданского законодательства и законодательства о государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество, которые регулируют переход прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, который на нем находится, а также обратный порядок одновременного перехода таких прав;

документ унифицирует правила для перехода прав собственности и всех видов пользования земельным участком в случае перехода права собственности или права пользования земельным участком в случае приобретения права собственности на расположенные на таком земельном участке объекты недвижимого имущества и вносит соответствующие изменения в статью 120 Земельного кодекса и статью 377 Гражданского кодекса.

Предметом перехода права собственности на объект недвижимого имущества (жилой дом (кроме многоквартирного), другое здание или сооружение или отдельную долю в праве общей собственности на такой объект, объект незавершенного строительства), который размещен на земельном участке (кроме земель государственной, коммунальной собственности), находящегося в собственности предыдущего владельца недвижимого имущества, должен быть также такой земельный участок (или отдельная доля в праве общей собственности на него).

Условием такой сделки является одновременный переход права собственности на земельный участок, или отдельной доли от отчуждателя к приобретателю имущества. Соответствующие изменения также вносятся в статью 377 Гражданского кодекса, статью 7 Закона «Об аренде земли».

Справка Finance.ua:

8 сентября Верховная Рада приняла закон об одновременном переходе прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, который на нем находится;