Выявлен факт неприменения РРО при продаже продуктов через сеть магазинов на сумму более 43 млн гривен

Налоговики в ходе проведения проверки одного из предприятий Хмельницкой области выявили факт неприменения РРО при продаже продуктов питания иностранного производства неизвестного происхождения через сеть магазинов на сумму свыше 43 млн гривен.
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Предприятие, используя подконтрольных физических лиц – предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения, наладило схему реализации продуктов питания за наличные средства и банковские платежные POS-терминалы конечным покупателям без отражения таких операций в бухгалтерском учете с целью минимизации налоговых обязательств.
Проверкой установлено, что предприятие:
Кроме того, физическими лицами – предпринимателями в подавляющем большинстве были работники предприятия.
Ревизорами ГНС полностью доказана и документально подтверждена фиктивность операций продажи через физических лиц – предпринимателей – упрощенцев.
Предприятию – нарушителю по решению контролирующего органа применены штрафные санкции на сумму более 4,3 млн гривен.
Штрафы за нарушение работы с РРО:
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