Выявлен факт неприменения РРО при продаже продуктов через сеть магазинов на сумму более 43 млн гривен

Налоговики в ходе проведения проверки одного из предприятий Хмельницкой области выявили факт неприменения РРО при продаже продуктов питания иностранного производства неизвестного происхождения через сеть магазинов на сумму свыше 43 млн гривен.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал подробности.

Предприятие, используя подконтрольных физических лиц – предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения, наладило схему реализации продуктов питания за наличные средства и банковские платежные POS-терминалы конечным покупателям без отражения таких операций в бухгалтерском учете с целью минимизации налоговых обязательств.

Проверкой установлено, что предприятие:

передавало часть арендуемых помещений в субаренду ФЛП по заниженной стоимости;

осуществляло поставки товаров в продажу;

проводило инкассацию торговой выручки как собственной, так и ФЛП ;

подавало собственную налоговую отчетность и налоговую отчетность подконтрольных предпринимателей с одного IP-адреса.

Кроме того, физическими лицами – предпринимателями в подавляющем большинстве были работники предприятия.

Ревизорами ГНС полностью доказана и документально подтверждена фиктивность операций продажи через физических лиц – предпринимателей – упрощенцев.

Предприятию – нарушителю по решению контролирующего органа применены штрафные санкции на сумму более 4,3 млн гривен.

Справка Finance.ua:

20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предусматривающие применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).

Штрафы за нарушение работы с РРО:

за неприменение РРО /ПРРО, проведение операции на неполную сумму стоимости товара или несоответствие суммы наличных денег: за первое нарушение штраф в размере 10% стоимости проданных товаров, за следующее нарушение – 50%;

за то, что не создана контрольная лента – 30 необлагаемых минимумов (510 грн);

за незапрограммированное наименование, цену, количество товара в РРО – 5 необлагаемых минимумов (85 грн);

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