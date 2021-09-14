Правоохранители провели осмотр на строительстве Подольского моста (фото)

Подольская окружная прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту присвоении средств территориальной общины и служебной халатности при осуществлении строительства Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве (ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
16 сентября 2021 года на основании постановления суда в рамках расследования с участием экспертов проводится осмотр на объекте указанного строительства. Кроме того, в настоящее время в уголовном производстве продолжаются экспертизы с целью установления других фактов ненадлежащего проведения строительных работ и завышения цен на их выполнение, которые приводят к присвоению средств территориальной общины города Киева.
Напомним, по результатам следственных действий в рамках указанного уголовного производства Подольской окружной прокуратурой города Киева 16.08.2021 сообщено о подозрении первому заместителю руководителя КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и руководителю генподрядной организации.
По заключению экспертизы, бюджету города причинен ущерб на сумму более 4,5 млн гривен из-за ненадлежащего выполнения работ по покраске железобетонных пролетных плит автопроезда.
Действия чиновника КП квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины, генподрядчика – по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Фото Киевской городской прокуратуры
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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