Как менялась доля ИТ-отрасли в общем объеме ВВП Украины (инфографика)

Валовой внутренний продукт является одним из ключевых показателей в экономике страны. Доля ИT-отрасли в украинской экономике составляет 4% ВВП, однако власти в ближайшие годы хотят сделать акцент именно на этой индустрии и значительно увеличить доходы.
Стало известно, какую долю в ВВП занимают ИТ-сектор, сельское хозяйство и промышленность.
В 2011 году общий объем ВВП составлял 1 138,3 млрд грн. На ИТ-отрасль (информация и телекоммуникации) припало 3% от общего объема ВВП.
Для сравнения, сельское, лесное и рыбное хозяйство составило 8,4% от общего объема внутреннего валового продукта. На перерабатывающую промышленность пришлось 12,9% от ВВП (147,4 млрд грн), одновременно на добывающую промышленность почти вдвое меньше – 6,1%.
По результатам 10 лет вырос процент именно в ИТ-отрасли – до 4,9% в 2020 году и до 5,6% в первом квартале 2021 года. В то же время, в гривнах объем ВВП в этой области вырос заметнее – с 34,3 млрд грн до 187 млрд грн.
По прогнозам Владимира Зеленского, доходы ИT-отрасли в Украине за три-пять лет могут увеличиться с $6 млрд до $16,5 млрд, а доля украинского ИT-сектора возрастет до 10% ВВП.
С этой целью Министерство цифровой трансформации разработало проект Дія.City, одной из главных целей которого является стимулирование развития цифровой экономики на следующие 15 лет.
По сравнению с ИТ-отраслью, доля сельского, лесного, рыбного хозяйства в 2020 году была почти вдвое больше – 8,3% ВВП (315,9 млрд грн). С 2013 до 2018 года этот показатель рос, однако затем снова снизился.
А вот доля добывающей промышленности от общего объема ВВП преимущественно снижалась – до 5,6% в 2020 году и до 5% в первом квартале 2021 года.
Доля перерабатывающей промышленности до 2014 года немного снизилась (до 11% от ВВП), следующие три года был рост, а с 2018 года – спад до 10,6% от ВВП.
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