Смена фамилии не помогла должнику избежать уплаты алиментов

Изменить имя и фамилию, чтобы не платить алименты на двоих детей. Именно так решил сделать должник, который должен был ежемесячно платить по 6 000 грн алиментов на 2 детей, начиная с декабря 2015 года.
Об этом Finance.ua узнал в Минюсте. Однако обмануть исполнительную службу не получилось. Во время исполнения решения суда государственным исполнителем Шевченковского отдела государственной исполнительной службы в городе Запорожье Юго-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Днепр был установлен факт изменения имени и фамилии.
После подтверждения новых сведений из Государственного реестра актов гражданского состояния в отношении должника государственным исполнителем повторно применены меры, предусмотренные частью 9 статьи 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве».
А именно: должник внесен в Единый реестр должников и постановлением государственного исполнителя наложен арест на счета должника. Кроме того, вынесены постановления об ограничении должника в праве выезда за границу, в праве управления транспортными средствами, в праве пользования оружием и в праве охоты.
Поскольку должнику было отказано в пересечении границы, он оплатил задолженность в сумме 337 407 грн, штраф в сумме 39 000 грн и исполнительный сбор в сумме 33 450 грн.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве начали делать платной парковку на улицах: 5 грн в час, 70 грн в день (список улиц)Вчера, 19:07 - 2303 12
Председатель ВР Разумков подписал закон о продаже домов вместе с земельными участкамиВчера, 15:35 - 957 4
До 19 гривен за кубометр газа: как европейские тарифы повлияют на украинские платежки осенью5 ч. назад - 871 2
Инвестиционный гигант США продал почти все запасы драгоценного металаВчера, 18:22 - 1111 2
Выявлен факт неприменения РРО при продаже продуктов через сеть магазинов на сумму более 43 млн гривенВчера, 14:34 - 3019 1
НБУ показал, какую валюту будет сложно обменять (фото)9 ч. назад - 7414
В Киеве начали делать платной парковку на улицах: 5 грн в час, 70 грн в день (список улиц)Вчера, 19:07 - 2303 12
Аэропорт Борисполь рассказал, готов ли принимать самолеты-гиганты МАУ11 ч. назад - 1614
Исполнительная надпись нотариуса: как отменить взыскание средствВчера, 20:03 - 1186
Как менялась доля ИТ-отрасли в общем объеме ВВП Украины (инфографика)Вчера, 21:04 - 1094
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)Вчера, 12:10 - 320
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 190
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 849 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 558
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 730 5