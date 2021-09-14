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Смена фамилии не помогла должнику избежать уплаты алиментов

Смена фамилии не помогла должнику избежать уплаты алиментов

Изменить имя и фамилию, чтобы не платить алименты на двоих детей. Именно так решил сделать должник, который должен был ежемесячно платить по 6 000 грн алиментов на 2 детей, начиная с декабря 2015 года.

Об этом Finance.ua узнал в Минюсте. Однако обмануть исполнительную службу не получилось. Во время исполнения решения суда государственным исполнителем Шевченковского отдела государственной исполнительной службы в городе Запорожье Юго-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Днепр был установлен факт изменения имени и фамилии.

После подтверждения новых сведений из Государственного реестра актов гражданского состояния в отношении должника государственным исполнителем повторно применены меры, предусмотренные частью 9 статьи 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

А именно: должник внесен в Единый реестр должников и постановлением государственного исполнителя наложен арест на счета должника. Кроме того, вынесены постановления об ограничении должника в праве выезда за границу, в праве управления транспортными средствами, в праве пользования оружием и в праве охоты.

Поскольку должнику было отказано в пересечении границы, он оплатил задолженность в сумме 337 407 грн, штраф в сумме 39 000 грн и исполнительный сбор в сумме 33 450 грн.

Справка Finance.ua:

  • алименты на ребенка можно погасить недвижимостью. Министерство юстиции рассказало, что, в случае взаимной договоренности между родителями, алименты могут быть оплачены подарком вместо денег, в частности в виде недвижимости.
  • статья 192 Семейного кодекса Украины предусматривает возможность изменения размера алиментов по иску получателя алиментов в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения здоровья получателя алиментов и в других случаях, предусмотренных Семейным кодексом Украины.

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По материалам Finance.UA
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