WhatsApp выпустил для iOS функцию использования нескольких устройств одновременно

WhatsApp начинает развертывание функции использования нескольких устройств одновременно в стабильной версии приложения для iOS.
Автор XDA заметил подсказку использования нескольких устройств в разделе “Связанные устройства” в приложении из App Store версии 2.21.180.14. как только вы согласитесь присоединиться, WhatsApp выведет вас из ваших текущих связанных сеансов. Затем вам придется снова сканировать QR-код на всех подключенных устройствах. Для Android эта функция появилась в бета-версии в начале лета.
При связывании нового устройства синхронизация сообщений займет несколько секунд. Время будет зависеть от размера вашей истории сообщений. После завершения синхронизации вы можете использовать связанное устройство независимо, даже если ваш телефон выключен. Одновременно можно подсоединить не более четырех устройств, и ни один из них не может быть телефоном, кроме основного.
Функцию использования нескольких устройств одновременно можно применить к компьютеру с macOS / Windows, сеансу WhatsApp Web или Portal. В дальнейшем может появиться поддержка планшетов iPad и Android.
Неизвестно, насколько масштабно разворачивается эта функция есть ли у нее географические ограничения.
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