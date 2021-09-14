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Миллиардер Рэй Далио назвал условие краха Bitcoin

Миллиардер Рэй Далио назвал условие краха Bitcoin

Массовый успех BTC заставляет правительства искать способы для его контроля, при этом криптовалюта потеряет главное преимущество — независимость.

Основатель крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио назвал условие, при котором органы власти решатся уничтожить Bitcoin.

Миллиардер поделился своими мыслями в интервью американскому телеканалу CNBC.

По его словам, государственные регуляторы попытаются получить контроль над Bitcoin и “убить” его независимость, если успех криптовалюты продолжит набирать обороты. Бизнесмен уверен, что у властей есть способы сделать это.

“Я думаю, что в конце концов, если он станет действительно успешным, они убьют его. У вас есть Сальвадор, который принимает его [BTC], и у вас есть Индия и Китай, которые избавляются от него. И есть Соединенные Штаты, говорящие о том, как его регулировать и контролировать”, — отметил предприниматель.

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Сальвадор стал первой страной, признавшей Bitcoin платежным средством на государственном уровне, тогда как в Индии готовят закон о запрете криптовалют, а Китай уже запретил майнинг. Регулирующие органы США усилили надзор за криптовалютой на фоне сильных скачков курса на спекулятивных рынках. 14 сентября председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер заявил, что главный регулирующий орган Уолл-стрит работает сверхурочно, разрабатывая набор новых правил для защиты криптовалютных инвесторов.

Миллиардер подчеркнул, что сейчас Bitcoin не имеет внутренней стоимости, а значит лишен фундаментальной и объективной ценности. Впрочем, он все еще признает криптовалюту хорошей альтернативной деньгам. Рэй Далио добавил, что хранит некую сумму в Bitcoin, но значительно меньшую, чем вложил в золото.

По материалам Фокус
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