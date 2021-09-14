Oppo выпустит смартфон F19s с ярким корпусом, 48-Мп камерой и ёмким аккумулятором

В распоряжении интернет-источников оказалась довольно подробная информация о технических характеристиках смартфона среднего уровня Oppo F19s, анонс которого ожидается в ближайшее время.
Сообщается, что аппарат получит исполнение под названием Oppo Glow Design: это может означать антибликовое покрытие тыльной панели с искрящейся отделкой. Толщина составит 7,95 мм, вес — 175 г.
Новинка будет оборудована 6,43-дюймовым дисплеем формата Full HD+, выполненным по технологии AMOLED. Фронтальная 16-мегапиксельная камера на основе сенсора Sony IMX471 расположится в небольшом отверстии в экране.
Тыльная камера получит трёхкомпонентное исполнение: это 48-мегапиксельный основной датчик, 2-мегапиксельный сенсор для снятия информации о глубине сцены и 2-мегапиксельный макромодуль.
Фото: Oppo
О типе процессора сведений нет, но известно, что объём оперативной памяти составит 6 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 33-ваттной подзарядки. Функция Low Battery SMS в случае низкого уровня заряда будет автоматически отправлять уведомление о текущем местоположении аппарата на заранее указанный номер.
Смартфон будет поставляться с операционной системой ColorOS 11.1 на основе Android 11.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина может получить системы ПВО «Железный купол»Вчера, 05:02 - 1078 16
Индекс iPhone: сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 13 (инфографика)Вчера, 13:00 - 3584 8
Прожиточный минимум поднимут с 2022 годаВчера, 09:00 - 1481 5
Липецкая фабрика Рошен не смогла оспорить доначисление налогов почти на 140 млн грнВчера, 17:30 - 352 4
Lifecell презентовал новый тарифный планВчера, 11:45 - 2331 3
Самые высокооплачиваемые профессии: кого искали работодатели (инфографика)Вчера, 08:06 - 3867 1
Индекс iPhone: сколько нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 13 (инфографика)Вчера, 13:00 - 3584 8
GM презентовал альтернативу Nissan Leaf за 5000 долларов (Фото)Вчера, 03:36 - 3428
Lifecell презентовал новый тарифный планВчера, 11:45 - 2331 3
Новый расчет минималки и ограничения зарплат чиновников: что предлагают в РадеВчера, 12:04 - 1570
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 140
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 741 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 476
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 687 5
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 2014