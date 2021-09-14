0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3 0

Oppo выпустит смартфон F19s с ярким корпусом, 48-Мп камерой и ёмким аккумулятором

Oppo выпустит смартфон F19s с ярким корпусом, 48-Мп камерой и ёмким аккумулятором

В распоряжении интернет-источников оказалась довольно подробная информация о технических характеристиках смартфона среднего уровня Oppo F19s, анонс которого ожидается в ближайшее время.

Сообщается, что аппарат получит исполнение под названием Oppo Glow Design: это может означать антибликовое покрытие тыльной панели с искрящейся отделкой. Толщина составит 7,95 мм, вес — 175 г.

Новинка будет оборудована 6,43-дюймовым дисплеем формата Full HD+, выполненным по технологии AMOLED. Фронтальная 16-мегапиксельная камера на основе сенсора Sony IMX471 расположится в небольшом отверстии в экране.

Тыльная камера получит трёхкомпонентное исполнение: это 48-мегапиксельный основной датчик, 2-мегапиксельный сенсор для снятия информации о глубине сцены и 2-мегапиксельный макромодуль.


Фото: Oppo

О типе процессора сведений нет, но известно, что объём оперативной памяти составит 6 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 33-ваттной подзарядки. Функция Low Battery SMS в случае низкого уровня заряда будет автоматически отправлять уведомление о текущем местоположении аппарата на заранее указанный номер.

Смартфон будет поставляться с операционной системой ColorOS 11.1 на основе Android 11.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.