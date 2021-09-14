Oppo выпустит смартфон F19s с ярким корпусом, 48-Мп камерой и ёмким аккумулятором

В распоряжении интернет-источников оказалась довольно подробная информация о технических характеристиках смартфона среднего уровня Oppo F19s, анонс которого ожидается в ближайшее время.

Сообщается, что аппарат получит исполнение под названием Oppo Glow Design: это может означать антибликовое покрытие тыльной панели с искрящейся отделкой. Толщина составит 7,95 мм, вес — 175 г.

Новинка будет оборудована 6,43-дюймовым дисплеем формата Full HD+, выполненным по технологии AMOLED. Фронтальная 16-мегапиксельная камера на основе сенсора Sony IMX471 расположится в небольшом отверстии в экране.

Тыльная камера получит трёхкомпонентное исполнение: это 48-мегапиксельный основной датчик, 2-мегапиксельный сенсор для снятия информации о глубине сцены и 2-мегапиксельный макромодуль.



Фото: Oppo

О типе процессора сведений нет, но известно, что объём оперативной памяти составит 6 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 33-ваттной подзарядки. Функция Low Battery SMS в случае низкого уровня заряда будет автоматически отправлять уведомление о текущем местоположении аппарата на заранее указанный номер.

Смартфон будет поставляться с операционной системой ColorOS 11.1 на основе Android 11.