Boston Dynamics разработала обновления, которые помогут робопсу работать без человека

Компания Boston Dynamics, владельцем которой является Hyundai, разработала новую серию обновлений, которые помогут роботу Spot выполнять свою работу без вмешательства человека.
Об этом сообщает Engadget.
Инженеры научили Spot автоматически перепланировать свои маршруты движения, даже когда на его пути появятся физические преграды.
Обновленный робот также может выполнять запланированные миссии, без вмешательства в его работу людей.
Четырехлапый аппарат будет помогать людям, в частности, следить за показателями измерительных приборов, изменениями температуры воздуха. Робот использует функцию по распознаванию окружающей среды и делает фотографии под одним углом камеры. А затем люди смогут в реальном времени проверять те изменения, которые благодаря компьютерному зрению зафиксировал Spot.
Стоимость одного экземпляра составляет не менее 74 500 долларов США.
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