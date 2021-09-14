Skoda приостановит производство авто из-за дефицита чипов

Чешский автопроизводитель Skoda Auto, который входит в группу Volkswagen, прекратит производство на неделю на своих отечественных заводах в конце сентября из-за нехватки чипов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в Чехии расположены три крупных завода концерна – тысячи незавершенных автомобилей Skoda ждут чипов.

«Мы прекратим производство на целую неделю. Причиной этому — постоянный дефицит деталей, преимущественно чипов», – заявили в компании.

К слову, по прогнозам, дефицит чипов в 2021 году обойдется мировой автомобильной промышленности в $110 млрд дохода. По оценкам крупного производителя микросхем тайваньской TSMC, дефицит продолжится до 2022 года.

Ранее сообщалось, что Xiaomi и Apple повысят цены на смартфоны из-за дефицита чипов.