Межбанк: когда наступит разворот котировок в сторону роста

Четверг на валютном рынке пройдет интересно, хотя уже который день подряд основной вопрос, который волнует всех участников межбанка, остается все тем же – до каких пределов будет укрепляться гривна и когда наступит разворот котировок в сторону роста.
Сегодня главными мотиваторами поведения всех клиентов будут их текущие хозяйственные задачи и подготовка к уже скорому началу периода расчетов с государством по налогам. В сентябре часть этого периода приходится на выходные и поэтому у клиентов остается еще меньше времени, чтобы к нему накопить необходимые объемы гривны. Компаниям надо спешить и это стимулирует экспортеров к более активной распродаже валюты. Торопятся и импортеры энергоносителей с закрытием своих операций по оплате дизтоплива, бензина и газа. Цены на них растут ( цена на нефть марки Brent уже перевалила за $75 долларов за баррель, быстро дорожает и газ для автомобилей).
Так что на фоне роста предложения со стороны экспортеров увеличивается и спрос на валюту. Все это активизирует всех участников межбанка и неслучайно статистика торгов на межбанке постепенно растет. Вот и сегодня, по прогнозу Finance.ua, объем операций на торгах будет не менее $140-190 млн при заключении до 490-600 сделок.
Как и вчера, в текущих хозяйственных расчетах при полной зависимости межбанка от курсовых задач и действий крупнейших клиентов и пройдет сессия четверга. Вероятнее всего, мы снова увидим Нацбанк с покупкой $5 млн, чтобы дать сигнал участникам торгов о своем “видении” безналичного курса доллара. Вторая интервенция регулятору сегодня вряд ли понадобится, так как за счет активизации в последние дни покупателей и продавцов они сами фактически и закрывают все перекосы по спросу и предложению на рынке.
Курсы межбанка, по расчетам Finance.ua, в четверг будут в пределах: доллар — коридор 26,55 – 26,75 грн, евро — коридор 31,20 – 31,60 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,63 / 26,65
евро – 31,47 / 31,49
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