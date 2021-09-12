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Сколько планируют потратить на строительство дорог в 2022 году

Сколько планируют потратить на строительство дорог в 2022 году

“Укравтодор” планирует потратить 124,4 миллиарда гривень на строительство и ремонт дорог в 2022 году, из которых 78,9 миллиарда составят расходы из государственного бюджета.

Общие расходы “Укравтодора” в 2022 году вырастут на 13,54% и составят 78,9 млрд грн.

Еще 5,5 млрд грн планируется привлечь у международных финансовых организаций, а 40 млрд грн “Укравтодор” одолжит под государственные гарантии.

В 2022 году расходы “Укравтодора” на обслуживание долгов вырастут на 7% и составят 15,8 млрд грн.

В 2022 году львиную часть средств, которые будут направляться на работу “Укравтодора”, направят на субвенции местным бюджетам на реконструкцию и ремонт местных дорог и улиц. Ее размер вырастет на 27,8% и составит 23,14 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • ранее Владимир Зеленский сказал: «Мы начали строить дороги, как США в 1930-х, чтобы не впадать в депрессию… В регионах люди теряли работу на местах, но мы создали рабочие места, мы начали строить дороги, как США в 1930-х, чтобы не впадать в депрессию, начали “Большую стройку”».
  • по оценкам экспертов Киевской школы экономики (KSE), реализация президентской программы «Большая стройка» увеличит ВВП Украины в ближайшие 5 лет на 2,2%. А по словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, каждая гривна, вложенная в строительство дорог, приносит 5−8 гривен в экономику за счет смежных отраслей;

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По материалам РБК-Украина
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