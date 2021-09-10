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Зеленский: «Мы начали строить дороги, как США в 1930-х, чтобы не впадать в депрессию»

Зеленский: «Мы начали строить дороги, как США в 1930-х, чтобы не впадать в депрессию»

Правительство запустило «Большую стройку» и начало строить дороги, «чтобы не впадать в депрессию».

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на форуме Yalta European Strategy в Мыстецком Арсенале. Нынешнее мероприятие посвящено выживанию во время пандемии COVID-19.

«В регионах люди теряли работу на местах, но мы создали рабочие места, мы начали строить дороги, как США в 1930-х, чтобы не впадать в депрессию, начали “Большую стройку”», – цитирует президента lb.ua.

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Во времена Великой депрессии американский президент Франклин Рузвельт пытался преодолеть безработицу, которая в 1930-х достигала 25%, с помощью государственных программ трудоустройства. Например, миллионы безработных привлекали к строительным работам, размещая их в трудовых лагерях.

Кризис 1930-х выявил риски неолиберального подхода и в конечном итоге привел к так называемой кейнсианской революции – изменению взглядов на экономическую систему.

Программа Зеленского «Большая стройка» – это политический проект, как отмечал в интервью Радио Свобода министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Не существует ни одного правительственного документа, который бы содержал перечень объектов и условия их отбора. Немалое количество объектов начали строить еще до президентской программы.

Справка Finance.ua:

  • программа Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка» направлена не только на решение проблемы внутренних перевозок, но и на развитие транзита и межгосударственных отношений;
  • так, в 2020 году было отремонтировано 150 км дорог, ведущих к международным пунктам пропуска. А за 2021−2022 годы будет обновлено более 600 км таких дорог. Кроме того, в рамках «Большой стройки» открываются новые пункты пропуска на украинских границах;
  • по оценкам экспертов Киевской школы экономики (KSE), реализация президентской программы «Большая стройка» увеличит ВВП Украины в ближайшие 5 лет на 2,2%. А по словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, каждая гривна, вложенная в строительство дорог, приносит 5−8 гривен в экономику за счет смежных отраслей;
  • ранее Владимир Зеленский заявлял, что благодаря программе «Большая стройка» в Украине создано около 200 тысяч рабочих мест.
По материалам Хмарочос
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