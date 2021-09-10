Зеленский: «Мы начали строить дороги, как США в 1930-х, чтобы не впадать в депрессию»

Правительство запустило «Большую стройку» и начало строить дороги, «чтобы не впадать в депрессию».
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на форуме Yalta European Strategy в Мыстецком Арсенале. Нынешнее мероприятие посвящено выживанию во время пандемии COVID-19.
«В регионах люди теряли работу на местах, но мы создали рабочие места, мы начали строить дороги, как США в 1930-х, чтобы не впадать в депрессию, начали “Большую стройку”», – цитирует президента lb.ua.
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Во времена Великой депрессии американский президент Франклин Рузвельт пытался преодолеть безработицу, которая в 1930-х достигала 25%, с помощью государственных программ трудоустройства. Например, миллионы безработных привлекали к строительным работам, размещая их в трудовых лагерях.
Кризис 1930-х выявил риски неолиберального подхода и в конечном итоге привел к так называемой кейнсианской революции – изменению взглядов на экономическую систему.
Программа Зеленского «Большая стройка» – это политический проект, как отмечал в интервью Радио Свобода министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
Не существует ни одного правительственного документа, который бы содержал перечень объектов и условия их отбора. Немалое количество объектов начали строить еще до президентской программы.
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