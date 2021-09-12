Изменения в Налоговый кодекс обеспечат около ₴30 миллиардов дополнительного ресурса - Марченко

Принятие изменений в Налоговый кодекс позволит дополнительно аккумулировать порядка 30 млрд гривен, которые можно будет включить в проект государственного бюджета на 2022 год при подготовке ко второму чтению.
Об этом во время брифинга по итогам заседания правительства сказал министр финансов Сергей Марченко.
«Вместе с бюджетом мы предлагаем народным депутатам поддержать проект изменений в Налоговый кодекс, потому что он дает дополнительный ресурс в бюджет. Если этот законопроект будет принят, то возможен дополнительный ресурс между первым и вторым чтением (проекта государственного бюджета на 2022 год. — Ред.), который может быть распределен, составляет до 30 млрд гривен», — сказал Марченко.
Напомним, Кабинет Министров на заседании 15 сентября утвердил законопроект о Государственном бюджете Украины на 2022 год. Проект госбюджета на 2022 год предусматривает рост экономики на 3,8%, инфляцию в 6,2% и курс доллара — 28,6 грн за долл. Доходы предусматриваются на уровне 1 277 млрд грн, расходы — 1465 млрд грн. Дефицит бюджета снизится до 3,5% ВВП.
В начале июня правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект № 5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для некоторых отраслей. 1 июля документ принят в первом чтении.
Министр финансов Сергей Марченко 31 августа заявлял, что законопроект о госбюджете-2022 готовится на действующей налоговой базе. Он не будет учитывать доходов от кампании по добровольному декларированию и налоговых изменений, вносимых проектом № 5600.
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