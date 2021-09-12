Заработает новый орган: ГАСИ сегодня прекратила свое существование

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о ликвидации Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГАСИ). Уже завтра в стране начнет работать другой вновь созданный орган.

Об этом во время брифинга сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

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По словам министра, завтра будет запущена в работу Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ), которая станет заменой ГАСИ.

«Я очень рад констатировать, что сегодня решением правительства ГАСИ прекращает свою деятельность. И с завтрашнего дня новая организация ГИАГ начинает свою работу. С сегодняшнего дня ГАСИ уже не существует», — объявил Чернышов.

Министр также отметил, что работники ГАСИ не вошли в состав новой инспекции.