В Китае протестировали беспилотный дирижабль с поддержкой 5G

Беспилотный гелевый дирижабль, оснащенный базовой станцией 5G, успешно завершил испытательный полет в Юго-Западном Китае. Он предназначен для оказания услуг связи в случае необходимости экстренного спасения и ликвидации последствий стихийных бедствий в будущем.
Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Дирижабль «5G Cloud One», оснащенный базовой станцией 5G, пролетел на высоте 300 метров над землей, проходя различные тестовые испытания в Чусюн — автономном округе провинции Юньнань, где часто наблюдаются стихийные бедствия, такие как оползни, селевые потоки и наводнения.
С полезной нагрузкой более 200 кг и площадью покрытия сигнала до 100 квадратных километров дирижабль может находиться в воздухе более 15 дней и выдерживать сильные ветры.
Дирижабль, основанный на инновационных технологиях связи 5G, может эффективно компенсировать недостатки традиционных методов связи в чрезвычайных ситуациях, такие как медленная передача данных и ограниченное покрытие, сказал инженер Юньнанского филиала China Mobile Чэнь Говей.
Дирижабль разработан инженерами Юньнанского филиала China Mobile совместно с Юньнанским инновационным институтом при Пекинском университете авиации и космонавтики (Beihang University) и компанией Huawei Technologies Co., Ltd.
Сеть 5G на 90% более энергоэффективна, чем 4G. Пятое поколение тратит значительно меньше энергии на единицу трафика.
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