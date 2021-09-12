Citroen C5 Aircross получил новую флагманскую комплектацию (фото)

Компания Citroen представила новую флагманскую комплектацию для своего кроссовера Citroen C5 Aircross. Называется она Black Edition.
Ранее у Citroen C5 Aircross топовыми комплектациями были Shine и Shine Plus. Теперь покупателям предложат еще лучше оборудованную версию Black Edition, которая к тому же получила некоторые доработки в дизайне кузова.
В частности, C5 Aircross Black Edition отличается от всех остальных комплектаций крышей черного цвета, черными зеркалами заднего вида и 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.
Кроме того, кроссовер получил светодиодные фары, передние и задние датчики парковки, камеру заднего вида, панорамный люк на крыше, багажник с электроприводом, сиденья повышенной комфортности, 8-дюмовый сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Также у этой комплектации улучшены системы безопасности – добавлен пакет Safety Plus Pack. В него входят несколько активных систем безопасности и помощи водителю.
Citroen C5 Aircross Black Edition оснащается гибридной силовой установкой, которая состоит из двигателя PureTech 180 и электромотора мощностью 107 л.с. На одной электротяге этот автомобиль может проехать 54 км.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Польша отказывается от российского газа13 ч. назад - 1951 19
Деньги не нужно держать на счете в банке: Гетманцев разъяснил нюансы налоговой амнистии10 ч. назад - 9808 14
Forbes назвал 15 самых комфортных банков Украины8 ч. назад - 1938 6
Украинские разработчики создали дрон, способный транспортировать грузы на расстоянии до 100 км17 ч. назад - 2357 3
Заработает новый орган: ГАСИ сегодня прекратила свое существование7 ч. назад - 501 2
Деньги не нужно держать на счете в банке: Гетманцев разъяснил нюансы налоговой амнистии10 ч. назад - 9808 14
Украинские разработчики создали дрон, способный транспортировать грузы на расстоянии до 100 км17 ч. назад - 2357 3
Польша отказывается от российского газа13 ч. назад - 1951 19
Forbes назвал 15 самых комфортных банков Украины8 ч. назад - 1938 6
Назначение пенсий, субсидий и соцвыплат: Минцифры готовит обновление «Дії»12 ч. назад - 1812
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)Вчера, 10:46 - 101
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)Позавчера, 11:33 - 629 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 386
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 653 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1964