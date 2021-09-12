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Citroen C5 Aircross получил новую флагманскую комплектацию (фото)

Компания Citroen представила новую флагманскую комплектацию для своего кроссовера Citroen C5 Aircross. Называется она Black Edition.

Ранее у Citroen C5 Aircross топовыми комплектациями были Shine и Shine Plus. Теперь покупателям предложат еще лучше оборудованную версию Black Edition, которая к тому же получила некоторые доработки в дизайне кузова.

В частности, C5 Aircross Black Edition отличается от всех остальных комплектаций крышей черного цвета, черными зеркалами заднего вида и 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.


Кроме того, кроссовер получил светодиодные фары, передние и задние датчики парковки, камеру заднего вида, панорамный люк на крыше, багажник с электроприводом, сиденья повышенной комфортности, 8-дюмовый сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Также у этой комплектации улучшены системы безопасности – добавлен пакет Safety Plus Pack. В него входят несколько активных систем безопасности и помощи водителю.

Citroen C5 Aircross Black Edition оснащается гибридной силовой установкой, которая состоит из двигателя PureTech 180 и электромотора мощностью 107 л.с. На одной электротяге этот автомобиль может проехать 54 км.

По материалам autonews.ua
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