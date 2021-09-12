По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (38,280 млн грн и 42,642 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (49 и 33), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,70−26,71 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 82 активные заявки по доллару на сумму 80,922 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
26,8000 — 20 000
26,7000 — 30 000
26,6900 — 30 000
26,6800 — 60 000
26,6800 — 27 000
26,6800 — 30 000
26,6800 — 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,6800 — 20 000
26,6800 — 20 000
26,6900 — 10 000
26,7000 — 10 000
26,7000 — 37 777
26,7000 — 17 000
26,7000 — 10 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,7162 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,6749 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цена на газ в Европе превысила 770 долларовВчера, 11:48 - 1248 15
Польша отказывается от российского газа2 ч. назад - 697 14
Глава Укрпочты рассказал о сокращении штатов и нежелании персонала работать на полную ставкуВчера, 11:14 - 5475 11
Отсутствие накопительной пенсионной системы — это преступление, — ШмыгальВчера, 16:12 - 516 5
Испания продолжает повышать минимальную заработную плату, чтобы уменьшить разрыв между богатыми и бедными12.09.2021, 17:00 - 1820 3
Курс гривны к доллару в проекте госбюджета на 2022 годВчера, 14:00 - 3048
Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ для украинцевВчера, 13:00 - 1424
В Кабмине ответили, станет ли COVID-сертификат «пропуском» в метро во время локдаунаВчера, 15:15 - 1390
Как изменились цены на жилье за полтора года (инфографика)Вчера, 16:04 - 1302 1
В Канаде нашли более 3000 брошенных BMW и MINI (видео)Вчера, 23:55 - 1114
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)Вчера, 10:46 - 79
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)Позавчера, 11:33 - 563 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 335
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 635 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1924