По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (38,280 млн грн и 42,642 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (49 и 33), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,70−26,71 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 82 активные заявки по доллару на сумму 80,922 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

26,8000 — 20 000

26,7000 — 30 000

26,6900 — 30 000

26,6800 — 60 000

26,6800 — 27 000

26,6800 — 30 000

26,6800 — 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

26,6800 — 20 000

26,6800 — 20 000

26,6900 — 10 000

26,7000 — 10 000

26,7000 — 37 777

26,7000 — 17 000

26,7000 — 10 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,7162 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,6749 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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