Дело о $350 млн, которые братья Суркисы требуют от ПриватБанка, вернули в нижнюю судебную инстанцию

Большая палата Верховного суда 14 сентября вернула на рассмотрение кассационного гражданского суда дело об обжаловании ПриватБанком и Кабмином решения Печерского суда от 2017 года в пользу компаний братьев Суркисов на $ 350 млн.
Об этом в Facebook сообщил судья Верховного суда Виктор Пророк.
«Большая палата Верховного суда проголосовала за возвращение на рассмотрение Кассационного гражданского суда дела (№ 14−88цс21) по кассационным жалобам ПриватБанка и Кабмина на решение Печерского районного суда от
«Боюсь, что с такими подходами решение еще долго не увидит своего долгожданного пересмотра», — добавил судья, отметив, что полного текста решения пока нет.
Верховный Суд рассматривал дело в письменном производстве без привлечения сторон.
Как сообщалось, Печерский суд в 2017 году по иску компаний Игоря и Григория Суркисов обязал ПриватБанк выполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями.
В ПриватБанке настаивают, что братья Суркисы являются связанными лицами с бывшими владельцами ПриватБанка.
2 сентября 2020 года Печерский суд под председательством судьи Сергея Вовка принял решение о порядке принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний, связанных с братьями Суркисами, об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации. Это решение направлено на фактическое взыскание с Приватбанка почти $ 350 млн.
Кассационные жалобы Приватбанка и Кабинета Министров на решение Печерского суда было принято к рассмотрению Верховным Судом в связи с существованием в рамках данного дела сразу двух исключительных правовых проблем, выявленных гражданским Кассационным судом.
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