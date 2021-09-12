Дело о $350 млн, которые братья Суркисы требуют от ПриватБанка, вернули в нижнюю судебную инстанцию

Большая палата Верховного суда 14 сентября вернула на рассмотрение кассационного гражданского суда дело об обжаловании ПриватБанком и Кабмином решения Печерского суда от 2017 года в пользу компаний братьев Суркисов на $ 350 млн.

Об этом в Facebook сообщил судья Верховного суда Виктор Пророк.

«Большая палата Верховного суда проголосовала за возвращение на рассмотрение Кассационного гражданского суда дела (№ 14−88цс21) по кассационным жалобам ПриватБанка и Кабмина на решение Печерского районного суда от 09.02.2017 об обеспечении иска по делу № 757/7499/17-ц по иску ряда LLP в ПриватБанке и других об обязательстве выполнять условия договоров», — написал он.

«Боюсь, что с такими подходами решение еще долго не увидит своего долгожданного пересмотра», — добавил судья, отметив, что полного текста решения пока нет.

Верховный Суд рассматривал дело в письменном производстве без привлечения сторон.

Как сообщалось, Печерский суд в 2017 году по иску компаний Игоря и Григория Суркисов обязал ПриватБанк выполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями.

В ПриватБанке настаивают, что братья Суркисы являются связанными лицами с бывшими владельцами ПриватБанка.

2 сентября 2020 года Печерский суд под председательством судьи Сергея Вовка принял решение о порядке принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний, связанных с братьями Суркисами, об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации. Это решение направлено на фактическое взыскание с Приватбанка почти $ 350 млн.

Кассационные жалобы Приватбанка и Кабинета Министров на решение Печерского суда было принято к рассмотрению Верховным Судом в связи с существованием в рамках данного дела сразу двух исключительных правовых проблем, выявленных гражданским Кассационным судом.