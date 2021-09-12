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Межбанк: до каких пределов станет укрепляться гривна

Межбанк: до каких пределов станет укрепляться гривна

Среда на межбанке будет достаточно активным днем, а основная интрига по курсу и до каких пределов станет укрепляться гривна — сохраняется.

С одной стороны, все понимают, что тренд по проседанию котировок доллара не может продолжаться вечно, когда-то это закончится. И вероятнее всего — достаточно скоро.

С другой стороны, понимание, что «можно было бы купить и дешевле» срабатывает и часть клиентов опять начинает ждать нового «дна» по курсу. При этом, как только курс хотя бы немного начинает расти — эти же выжидающие клиенты становятся первыми из покупателей. И отложенный спрос только больше «разгоняет» котировки, чем «съедает» весь их выигрыш от раннего проседания котировок. Вот так, в метаниях части клиентов при малейших изменениях курса и проходят последние несколько недель на межбанке.

Не позавидуешь в этом случае и Нацбанку. Он всегда виноват. Часто выходит на рынок с интервенциями – поддерживает доллар и не дает рынку свободно ситуативно придавливать котировки доллара. Редко выходит на рынок — плох для экспортеров и бюджета, так как из-за проседания котировок они теряют. Просто же сгладить курсовые колебания у НБУ получается нечасто, слишком уж наш малообъемный валютный рынок зависим от действий всего одного-двух десятков крупных игроков, а их решения часто противоречивы и непредсказуемы. Попытки выходов на межбанк регулятора с небольшой суммой в самом начале сессии, чтобы дать понимание рынку в части курсообразования срабатывают, но не всегда.

В текущих хозяйственных расчетах при полной зависимости межбанка от курсовых задач и действий крупнейших клиентов и пройдет сессия среды. Скорее всего, НБУ снова выйдет со своими стандартными покупками $ 5 млн, чтобы показать участникам торгов свое «видение» по курсу. А вот вторая интервенция регулятора возможна уже только при существенных перекосах по спросу и предложению на рынке, что сегодня достаточно маловероятно.

Скорее всего нас ожидает «боковик» по курсу доллара и определенные колебания курса евро в течение дня за счет скачков пары евро/доллар на международных площадках.

По нашему прогнозу, объем операций на торгах 15 сентября составит до $ 130−180 млн при заключении до 470−580 сделок.

Курсы межбанка, по расчетам Finance.ua, в среду будут в пределах: доллар — коридор 26,55 — 26,75 грн, евро — коридор 31,30 — 31,65 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 26,55 — 26,85 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков 20−25 коп.
  • Евро: в банках коридор от 31,20 до 31,80 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах более узкого коридора от 31,30 до 31,65 грн при спреде в пределах 20 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,65 / 26,67
евро — 31,51 / 31,53

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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