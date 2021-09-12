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Платные камеры в СИЗО принесли бюджету более 5 млн гривен

Платные камеры в СИЗО принесли бюджету более 5 млн гривен

Платные камеры в следственных изоляторах принесли бюджету более 5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины на странице в Facebook.

«5 млн 702 тыс. 139 грн принесли бюджету платные камеры в следственных изоляторах по состоянию на 13 сентября. За счет этих поступлений продолжаются ремонты в бесплатных камерах следственных изоляторов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что камеры с улучшенными условиями пребывания открыты в 28 СИЗО по всей Украине.

Напомним, Кабинет Министров постановлением от 22 апреля 2020 года запустил экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах, который продлится до 31 декабря 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • сутки размещения в камере с улучшенными условиями и питанием Киевского следственного изолятора стоят 2000 гривен. Неделя же обойдется в 8000 гривен, месяц – 12 000 гривен.
По материалам Finance.UA
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