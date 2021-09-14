НБУ показал, какую валюту будет сложно обменять (фото)

В Украине в обменниках отказываются принимать доллары, которые имеют повреждения, пятна или потертости. Кроме того, сложно будет обменять купюру в 100 долларов 1993 года выпуска (детектор валют распознает ее как фальшивую).
В то же время в банках такие деньги принять обязаны, но за это придется отдать комиссию до 30%.
Согласно презентации НБУ, банкам и обменникам запрещено отказывать в приеме долларов зависимо от их года выпуска, если они считаются действительными в США. При этом в Штатах принимают все купюры, выпущенные после 1914-го.
Но украинцы жалуются, что на самом деле и банки, и обменники некоторые купюры принимать отказываются. К примеру, банкноты номиналом в 100 долларов 1993 года. Их подлинность не удается определить с помощью детектора банкнот. Вместо этого клиентам предлагают забрать купюру на инкассо (отправить в иностранный банк для обмена и заплатить за это комиссию). Такая же проблема происходит и с другими банкнотами, выпущенными до 1996 года.
Принимать доллары должны, если:
При этом важно отметить, что кассир сам решает, принимать доллары или нет. То есть вполне возможно, что купюра соответствует необходимому уровню качества, но ее все равно откажутся обменивать.
В таком случае можно обратиться за инкассо (то есть прийти в банк и попросить, чтобы купюру отправили в банк-корреспондент за границу для обмена). Такая услуга может стоить от 10 до 30% (каждый банк сам устанавливает цену), а процедура обмена может затянуться на долгие месяцы.
Какие банкноты могут отправить на инкассо:
Вот как выглядят банкноты, которые не примут в обменниках, но могут отправить на инкассо:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплаты в Польше возрастут в следующем годуПозавчера, 21:02 - 1442 15
Skoda приостановит производство авто из-за дефицита чиповВчера, 01:29 - 1130 9
В Киеве начали действовать новые стандарты в транспортеВчера, 11:03 - 3186 7
В Киеве начали делать платной парковку на улицах: 5 грн в час, 70 грн в день (список улиц)Вчера, 19:07 - 1479 5
Укрпочта запускает первые почтоматы (видео)Вчера, 13:00 - 1055 4
В Киеве начали действовать новые стандарты в транспортеВчера, 11:03 - 3186 7
Выявлен факт неприменения РРО при продаже продуктов через сеть магазинов на сумму более 43 млн гривенВчера, 14:34 - 2040
Правительство предполагает падение гривны в 2022 году — проект госбюджетаВчера, 09:00 - 1689
В Киеве начали делать платной парковку на улицах: 5 грн в час, 70 грн в день (список улиц)Вчера, 19:07 - 1479 5
В Европе закрылись два завода из-за дорогого газаВчера, 12:22 - 1197
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)Вчера, 12:10 - 256
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 181
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 834 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 544
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 722 5