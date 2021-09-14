НБУ показал, какую валюту будет сложно обменять (фото)

В Украине в обменниках отказываются принимать доллары, которые имеют повреждения, пятна или потертости. Кроме того, сложно будет обменять купюру в 100 долларов 1993 года выпуска (детектор валют распознает ее как фальшивую).

В то же время в банках такие деньги принять обязаны, но за это придется отдать комиссию до 30%.

Согласно презентации НБУ, банкам и обменникам запрещено отказывать в приеме долларов зависимо от их года выпуска, если они считаются действительными в США. При этом в Штатах принимают все купюры, выпущенные после 1914-го.

Но украинцы жалуются, что на самом деле и банки, и обменники некоторые купюры принимать отказываются. К примеру, банкноты номиналом в 100 долларов 1993 года. Их подлинность не удается определить с помощью детектора банкнот. Вместо этого клиентам предлагают забрать купюру на инкассо (отправить в иностранный банк для обмена и заплатить за это комиссию). Такая же проблема происходит и с другими банкнотами, выпущенными до 1996 года.

Принимать доллары должны, если:

есть всего лишь небольшие потертости;

есть небольшие надписи (площадь до 200 мм);

до трех пятен до 5 мм каждая;

надрывы до 3 мм;

прокол до 1 мм.

100 долларов 1993 года выпуска.

При этом важно отметить, что кассир сам решает, принимать доллары или нет. То есть вполне возможно, что купюра соответствует необходимому уровню качества, но ее все равно откажутся обменивать.

В таком случае можно обратиться за инкассо (то есть прийти в банк и попросить, чтобы купюру отправили в банк-корреспондент за границу для обмена). Такая услуга может стоить от 10 до 30% (каждый банк сам устанавливает цену), а процедура обмена может затянуться на долгие месяцы.

Какие банкноты могут отправить на инкассо:

если есть сомнения о подлинности купюры (в таком случае можно также обратиться в НБУ для исследования);

если повреждения превышают перечисленные ограничения;

если поменялся цвет купюры;

если она была полностью разорвана;

если она тлела.

Вот как выглядят банкноты, которые не примут в обменниках, но могут отправить на инкассо:

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