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Европе грозит дефицит газа в зимний период - представитель Госдепа

Европе грозит дефицит газа в зимний период - представитель Госдепа

В администрации США считают, что энергетической безопасности Европы угрожает нехватка газа зимой, поскольку Россия недопоставила достаточно горючего на европейский рынок, чем также вызвала повышение цен.

Об этом заявил в интервью Financial Times старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Гокстейн.

«Если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы. И это меня беспокоит», – отметил чиновник.

Он отметил, что европейская часть континента начинает новый холодный сезон не только с низкими запасами газа, но также с угрозой сокращения поставок.

В связи с этим он подчеркнул, что США сохраняют обеспокоенность по поводу зависимости Европы от энергоснабжения из России.

«Речь идет не только о геополитических играх. На карту поставлены жизни людей», – добавил он.
Как сообщалось, Амос Гокстейн был назначен на должность советника по вопросам энергобезопасности в прошлом месяце. Причем сообщалось, что его деятельность будет сосредоточена, в частности, на уменьшении рисков, связанных с российским газопроводом Nord Stream 2 из России в Германию.

По материалам УАИБ
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