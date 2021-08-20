Xiaomi и Apple повысят цены на смартфоны из-за дефицита чипов

Xiaomi на этой неделе заявила, что глобальный дефицит во всей цепочке поставок полупроводниковых компонентов и резкое увеличение транспортных расходов вынудили компанию повысить цены на некоторые смартфоны, включая популярную модель Redmi Note 10. На некоторых рынках она уже подорожала почти на 17%.

Об этом пишет DailyComm.

Скорее всего, после подъема цен на выпуск чипов подорожают и смартфоны крупнейших клиентов TSMC, в первую очередь, Apple iPhone, пишет Forbes. Хотя еще месяц назад источники сообщали об отсутствии планов у Apple повышать розничные цены на новые смартфоны.

За последние несколько месяцев нехватка комплектующих, которые используются в смартфонах и других гаджетах, привела к повышению закупочных цен на чипсеты, дисплеи, контроллеры дисплеев и другие компоненты, отметили в индийском подразделении бренда Redmi.

Дефицит чипов в мире возник из-за таких факторов, как неудовлетворенный спрос на смартфоны, пандемия коронавируса и санкции в отношении ключевых китайских технологических компаний. Цена аккумуляторов и модулей камер, например, выросла в среднем на 10% в зависимости от поставщика.

Стоимость полупроводниковой продукции растет с четвертого квартала 2020 года. Однако новость о том, что TSMC готовит наибольшее повышение цен за последние 10 лет, стала для рынка неприятным сюрпризом.

TSMC контролирует более половины мирового производства чипов. Ее клиентами являются такие крупные компании, как Apple, NVIDIA, Qualcomm и другие. При этом производственный сбор TSMC на 20% выше, чем у конкурентов, сообщают инсайдеры. Более того, компания намерена бороться с так называемым двойным бронированием, когда клиенты размещают заказы на большее количество чипов, чем им на самом деле нужно, в надежде обеспечить запас на будущее в свете глобального кризиса с поставками.

По мнению аналитиков компании Counterpoint Research, повышение стоимости чипов приведет к тому, что производители смартфонов в следующем году сосредоточатся на флагманских моделях и меньше внимания будут уделять среднему и бюджетному сегментам. Выпуск премиальных моделей более выгоден для компаний.