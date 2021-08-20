Xiaomi и Apple повысят цены на смартфоны из-за дефицита чипов

Xiaomi на этой неделе заявила, что глобальный дефицит во всей цепочке поставок полупроводниковых компонентов и резкое увеличение транспортных расходов вынудили компанию повысить цены на некоторые смартфоны, включая популярную модель Redmi Note 10. На некоторых рынках она уже подорожала почти на 17%.
Об этом пишет DailyComm.
Скорее всего, после подъема цен на выпуск чипов подорожают и смартфоны крупнейших клиентов TSMC, в первую очередь, Apple iPhone, пишет Forbes. Хотя еще месяц назад источники сообщали об отсутствии планов у Apple повышать розничные цены на новые смартфоны.
За последние несколько месяцев нехватка комплектующих, которые используются в смартфонах и других гаджетах, привела к повышению закупочных цен на чипсеты, дисплеи, контроллеры дисплеев и другие компоненты, отметили в индийском подразделении бренда Redmi.
Дефицит чипов в мире возник из-за таких факторов, как неудовлетворенный спрос на смартфоны, пандемия коронавируса и санкции в отношении ключевых китайских технологических компаний. Цена аккумуляторов и модулей камер, например, выросла в среднем на 10% в зависимости от поставщика.
Стоимость полупроводниковой продукции растет с четвертого квартала 2020 года. Однако новость о том, что TSMC готовит наибольшее повышение цен за последние 10 лет, стала для рынка неприятным сюрпризом.
TSMC контролирует более половины мирового производства чипов. Ее клиентами являются такие крупные компании, как Apple, NVIDIA, Qualcomm и другие. При этом производственный сбор TSMC на 20% выше, чем у конкурентов, сообщают инсайдеры. Более того, компания намерена бороться с так называемым двойным бронированием, когда клиенты размещают заказы на большее количество чипов, чем им на самом деле нужно, в надежде обеспечить запас на будущее в свете глобального кризиса с поставками.
По мнению аналитиков компании Counterpoint Research, повышение стоимости чипов приведет к тому, что производители смартфонов в следующем году сосредоточатся на флагманских моделях и меньше внимания будут уделять среднему и бюджетному сегментам. Выпуск премиальных моделей более выгоден для компаний.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
При получении посылок из-за границы нужно будет указывать ИНН и паспортные данные — законопроект11 ч. назад - 1919 18
Суд разрешил строить многоэтажки в селах12 ч. назад - 914 6
Советник председателя Офиса Президента посоветовал не ждать госпенсии и откладывать 4% зарплаты10 ч. назад - 477 5
Рекордное повышение спотовых цен на газ связано с ограничением «Газпромом» поставок в Европу - Витренко6 ч. назад - 264 5
В Минэкономики назвали причины роста цен на продукты в Украине6 ч. назад - 306 4
«Справедливость будет восстановлена»: Лазебная о ежегодной индексации пенсий14 ч. назад - 4753
ТОП-12 ИТ-компаний Украины (инфографика)13 ч. назад - 2077
При получении посылок из-за границы нужно будет указывать ИНН и паспортные данные — законопроект11 ч. назад - 1919 18
Черногория изменила условия въезда в страну6 ч. назад - 1669
У Viber появилась надежная защита от мошенниковВчера, 23:35 - 1199 3
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 501 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1733
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 1014
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2875 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4304 7