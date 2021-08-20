В Минсоцполитики заявили, что пенсионеры получат пять уровней поддержки

Обеспечение людей пожилого возраста состоит не только из пенсии, которую выплачивает государство. Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, решил рассказать, на что могут рассчитывать украинцы.
Как объяснили в пресс-службе Минсоцполитики, пенсии, которые выплачивает государство, гарантированы Конституцией Украины.
«Они выплачиваются за счет взносов на социальное страхование и средств государственного бюджета. Украина их выплачивает сейчас и будет выплачивать через 10, 20 лет и в дальнейшем», — говорят в Минсоцполитики.
Там отметили, что глобальные изменения — старение, распространение нестандартных форм занятости, миграция — требуют от стран адаптироваться и строить гибкие системы обеспечения людей на пенсии.
Уже сейчас Украина имеет пять уровней поддержки людей пожилого возраста, и для обеспечения достойной жизни будущих поколений Минсоцполитики укрепляет и развивает каждый из них в координации с другими уровнями.
Уровни поддержки пенсионеров:
Инфографика: Минсоцполитики
Напомним, в рамках подготовки проекта Государственного бюджета на 2022 год Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре повышения пенсий на следующий год такие шаги:
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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