В Минсоцполитики заявили, что пенсионеры получат пять уровней поддержки

Обеспечение людей пожилого возраста состоит не только из пенсии, которую выплачивает государство. Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, решил рассказать, на что могут рассчитывать украинцы.

Как объяснили в пресс-службе Минсоцполитики, пенсии, которые выплачивает государство, гарантированы Конституцией Украины.

«Они выплачиваются за счет взносов на социальное страхование и средств государственного бюджета. Украина их выплачивает сейчас и будет выплачивать через 10, 20 лет и в дальнейшем», — говорят в Минсоцполитики.

Там отметили, что глобальные изменения — старение, распространение нестандартных форм занятости, миграция — требуют от стран адаптироваться и строить гибкие системы обеспечения людей на пенсии.

Уже сейчас Украина имеет пять уровней поддержки людей пожилого возраста, и для обеспечения достойной жизни будущих поколений Минсоцполитики укрепляет и развивает каждый из них в координации с другими уровнями.

Уровни поддержки пенсионеров:

0 уровень — минимальные пенсионные гарантии;

I уровень — страховые пенсии из солидарной системы;

II уровень — обязательные накопления;

III уровень — добровольные накопления;

уровень — добровольные накопления; IV уровень — социальные услуги, субсидии и тому подобное.



Инфографика: Минсоцполитики

Напомним, в рамках подготовки проекта Государственного бюджета на 2022 год Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре повышения пенсий на следующий год такие шаги:

повышение с 1 января пенсий лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

индексацию пенсий с 1 марта для более 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;

перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

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