В Украине спрос на подержанные авто вырос на 56%: какие в тренде

Finance.ua как портал, который следит за спросом украинцев на автомобили, узнал в Ассоциации производителей Украины, какие популярные марки подержанных авто среди украинцев.
За прошлый месяц украинцы зарегистрировали 51,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 56% превысило показатель годичной давности.
Доля подержанных иномарок составила почти 86% от всех легковых автомобилей, впервые регистрировавшихся в Украине.
Самым популярным б/у автомобилем месяца стал Volkswagen Passat. В течение августа 2021 года украинцы зарегистрировали 3327 Пассатов.
Второй результат у Renault Megane, за месяц на украинские номера перешли 2832 авто с пробегом этой модели.
На третьем месте Volkswagen Golf – 2697 растаможенных и зарегистрированных авто.
Недавно мы писали про самые популярные электромобили среди украинцев: Бессменный лидер украинского рынка электромобилей Nissan с долей 52% пока прочно удерживает эту позицию. S3XY Tesla на втором месте и занимает, в общем, 17% украинского рынка электромобилей.
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