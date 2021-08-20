В Украине спрос на подержанные авто вырос на 56%: какие в тренде

Finance.ua как портал, который следит за спросом украинцев на автомобили, узнал в Ассоциации производителей Украины, какие популярные марки подержанных авто среди украинцев.

За прошлый месяц украинцы зарегистрировали 51,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 56% превысило показатель годичной давности.

Доля подержанных иномарок составила почти 86% от всех легковых автомобилей, впервые регистрировавшихся в Украине.

Самым популярным б/у автомобилем месяца стал Volkswagen Passat. В течение августа 2021 года украинцы зарегистрировали 3327 Пассатов.

Второй результат у Renault Megane, за месяц на украинские номера перешли 2832 авто с пробегом этой модели.

На третьем месте Volkswagen Golf – 2697 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели в августе стали 2435 украинцев.

Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1657 ед. Всего с начала 2021 года украинские номера получили более 301 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что на 46% больше, чем в прошлом году и в четыре с половиной раза больше, чем новых легковых авто, зарегистрированных за тот же период текущего года.

Недавно мы писали про самые популярные электромобили среди украинцев: Бессменный лидер украинского рынка электромобилей Nissan с долей 52% пока прочно удерживает эту позицию. S3XY Tesla на втором месте и занимает, в общем, 17% украинского рынка электромобилей.

Справка Finance.ua:

Напомним, в Украине с 15 июня начался льготный период для легализации автомобилей на иностранной регистрации. Для каких именно автомобилей действуют льготы: льготная растаможка станет доступной для подержанных автомобилей с европейской регистрацией, с года выпуска которых прошло более пяти лет и ввезенных на территорию Украины до конца 2020 года. Льготы касаются легковых авто и грузовых транспортных средств массой до 3,5 тонны; легковые автомобили должны соответствовать экологическому стандарту относительно выхлопных газов «Евро-2», а грузовые машины — «Евро-5». Один владелец может растаможить по льготному механизму только один автомобиль. Авто, подлежащее льготам, должно быть только в личном пользовании.