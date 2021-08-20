Проверки бизнеса: Минэкономики вновь предлагает увеличить штрафы

Минэкономики предлагает определить правовой статус государственной инспекции труда, права и обязанности инспекторов труда, а также изменить правила трудовых проверок и штрафы. Об этом свидетельствует обнародованный ведомством проект законодательных изменений.
Finance.ua разбирался, какие новые штрафы и за какие нарушения предлагают установить.
В Минэкономики считают целесообразным обновить положения КЗоТ об ответственности за нарушение законодательства о труде.
Так, согласно проекту изменений, бизнес будут штрафовать за:
Об оплате штрафа. Штраф необходимо оплатить в течение месяца со дня принятия постановления о его наложении. В случае уплаты объектом посещения 50% размера штрафа в течение десяти банковских дней со дня вручения постановления о наложении штрафа и устранения нарушений законодательства о труде такое постановление считается выполненным.
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Кроме того, к трудовым проверкам также будут привлекать полицию, которая будет обеспечивать порядок во время проведения инспекций юридических лиц; лиц, ведущих хозяйственную деятельность без государственной регистрации, и физических лиц, использующих наемный труд.
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