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Проверки бизнеса: Минэкономики вновь предлагает увеличить штрафы

Проверки бизнеса: Минэкономики вновь предлагает увеличить штрафы

Минэкономики предлагает определить правовой статус государственной инспекции труда, права и обязанности инспекторов труда, а также изменить правила трудовых проверок и штрафы. Об этом свидетельствует обнародованный ведомством проект законодательных изменений.

Finance.ua разбирался, какие новые штрафы и за какие нарушения предлагают установить.

В Минэкономики считают целесообразным обновить положения КЗоТ об ответственности за нарушение законодательства о труде.

Так, согласно проекту изменений, бизнес будут штрафовать за:

  • допуск работника к работе без трудового договора, оформление на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, выплаты заработной платы без начисления ЕСВ, – в 15-кратном (а юридические лица и физические лица – предприниматели, которые являются плательщиками единого налога первой – третьей групп, – в 10-кратном) размере минимальной зарплаты (МЗП) за каждого работника, относительно которого совершено нарушение (в настоящее время предусмотрен штраф в размере 10 МЗП);
  • за повторное нарушение в течение года придется уплатить 30 МЗП за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение;
  • фактический допуск работника к работе без трудового договора, если на момент выявления нарушения все же начислено и уплачено ЕСВ за такого работника в месяце, который предшествовал месяцу, в котором началось инспекционное посещение, – 5 МЗП;
  • несоблюдение государственных гарантий по оплате труда в размере не ниже размера минимальной заработной платы, нарушение сроков выплаты зарплаты работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплата их не в полном объеме, – 5 МЗП (сейчас штраф – 2 МЗП);
  • несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, – 3 МЗП (сейчас штраф – 4 МЗП);
  • нарушение требований законодательства относительно предоставления отпусков, – 3 МЗП.

Об оплате штрафа. Штраф необходимо оплатить в течение месяца со дня принятия постановления о его наложении. В случае уплаты объектом посещения 50% размера штрафа в течение десяти банковских дней со дня вручения постановления о наложении штрафа и устранения нарушений законодательства о труде такое постановление считается выполненным.

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Кроме того, к трудовым проверкам также будут привлекать полицию, которая будет обеспечивать порядок во время проведения инспекций юридических лиц; лиц, ведущих хозяйственную деятельность без государственной регистрации, и физических лиц, использующих наемный труд.

По материалам Finance.UA
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