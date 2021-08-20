В Украине изменился механизм удовлетворения требований кредиторов банков-банкротов

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших вкладах, решил рассказать, как изменился механизм удовлетворения требований кредиторов неплатежеспособных банков с 5 августа.

Как сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Виктор Новиков, в первую очередь, изменения касаются 38 и 52 статей закона о системе гарантирования вкладов.

Что меняется:

изменения в 38-ю статью – это имплементация украинской судебной практики по рассмотрению споров о ничтожности договоров, которые заключали банки за год до вывода их с рынка. Изменения в закон более четко и последовательно определяют основания для признания сделок ничтожными;

изменения в 52-ю статью учитывают судебную практику, в первую очередь решение Большой Палаты Верховного Суда в отношении банка «Укоопспілка». Эти изменения в закон позволяют более эффективно привлекать менеджмент и владельцев банков к гражданско-правовой ответственности по возмещению ими убытков, причиненных банкам и кредиторам.

Для чего это необходимо. Это будет способствовать возврату активов, выведенных из банков, что увеличит объем удовлетворения требований кредиторов, а также увеличению уровня удовлетворения кредиторских требований в соответствии с очередностью, установленной законодательством

Как система работает сейчас:

погашение требований кредиторов ликвидируемых банков осуществляется за счет средств, полученных от продажи их активов;

в случае недостаточности активов банка Фонд имеет право обратиться к лицам, которые причинили ущерб учреждению и его кредиторам, с требованием удовлетворения за счет их имущества кредиторских требований;

в случае отказа таких лиц возместить причиненные убытки Фонд имеет право обратиться в суд, однако этот механизм требовал совершенствования на уровне законодательства.

Фонд гарантирования вкладов уже инициировал многочисленные судебные производства по всей территории Украины, а также ведет активную работу в иностранных юрисдикциях по привлечению к ответственности экс-владельцев и связанных с банками лиц, виновных в доведении учреждений до банкротства.

По состоянию на 1 сентября 2021 года Фондом подано 69 исковых заявлений в отношении 44 банков. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков, составляет 816. Общая сумма исковых требований составляет почти 98 млрд грн.

Справка Finance.ua:

ранее в Украине изменили определение понятия «вклад» и правила расчета суммы возмещения средств вкладчиков;

Фонд гарантирования вкладов физических лиц гарантирует возврат средств в пределах установленной законодательством суммы возмещения. Сегодня это – 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке. А гарантии Фонда распространяются на вклады физических лиц, в т.ч. – физических лиц-предпринимателей.

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