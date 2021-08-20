В Украине изменился механизм удовлетворения требований кредиторов банков-банкротов

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших вкладах, решил рассказать, как изменился механизм удовлетворения требований кредиторов неплатежеспособных банков с 5 августа.
Как сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Виктор Новиков, в первую очередь, изменения касаются 38 и 52 статей закона о системе гарантирования вкладов.
Что меняется:
Для чего это необходимо. Это будет способствовать возврату активов, выведенных из банков, что увеличит объем удовлетворения требований кредиторов, а также увеличению уровня удовлетворения кредиторских требований в соответствии с очередностью, установленной законодательством
Как система работает сейчас:
Фонд гарантирования вкладов уже инициировал многочисленные судебные производства по всей территории Украины, а также ведет активную работу в иностранных юрисдикциях по привлечению к ответственности экс-владельцев и связанных с банками лиц, виновных в доведении учреждений до банкротства.
По состоянию на 1 сентября 2021 года Фондом подано 69 исковых заявлений в отношении 44 банков. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков, составляет 816. Общая сумма исковых требований составляет почти 98 млрд грн.
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