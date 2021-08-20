Цена импортного газа с начала года выросла в два раза

Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа в период с 1 по 31 августа 2021 года. Цена составила 11 457,1 гривен или 427,9 долларов за 1 тыс. кубометров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте Минэкономики.
Таким образом, по сравнению с июлем цена выросла на 17,5% в гривневом эквиваленте и на 19,7% в долларовом.
По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 100,9% в гривнах и на 111,3% в долларах.
Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года — 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла 250 долларов в начале 2021 года.
Отметим, цена газа на европейском хабе TTF за последний год выросла более чем в десять раз. В августе газ подорожал до исторического максимума — более 600 долларов за тысячу кубометров.
Ранее генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что «Газпром» отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.
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