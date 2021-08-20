Украина выплатила более $1,3 млрд по евробондам

Министерство финансов 1 сентября погасило третью серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году.

Общая сумма платежа составила более $1,3 млрд. Из них $974,146 млн направлено на погашение основной суммы еврооблигаций и $334,636 млн – процентные платежи по евробондам со сроком погашения в 2021-2027 годах.

Таким образом до конца года Украина должна выплатить еще около $3,6 млрд в валюте по госдолгу.

Выпуск ОЗДП с погашением в 2021 году общей номинальной суммой $1 млрд 409 млн 282 тыс. был проведен в 2015-2016 годах с процентной ставкой 7,75% в год.

В июле 2020 года с целью уменьшения пиковой нагрузки на государственный бюджет по погашению госдолга Минфин выкупил еврооблигации с погашением в 2021 году на $435 млн.

Справка Finance.ua:

совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле увеличился на 0,48%, или на 0,44 млрд долларов, до 92,96 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем;