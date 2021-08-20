Венгрия заключила новый газовый контракт с Россией – в обход Украины

Венгрия согласовала с Россией все условия для того, чтобы новое долгосрочное соглашение о поставках газа вступило в силу с 1 октября.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

Новый контракт рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра условий через 10 лет. Согласно его условиям, Венгрия будет получать по 4,5 миллиарда кубометров газа в год: 3,5 миллиарда через Сербию по газопроводу «Турецкий поток» и по его сухопутному продолжению и один миллиард кубометров – через Австрию.

Сиярто заявил, что большинство грузов по новому контракту будут поступать с помощью нового соединителя на границе страны с Сербией, который заработает до октября.

То есть речь идет о поставках российского газа в Венгрию в обход Украины.

Сиярто не назвал цену газа по условиям нового контракта, но заявил, что она “намного выгоднее” по сравнению с нынешней.

Российский «Газпром» подтвердил факт встречи с венгерским министром, однако пока не сообщил никаких подробностей договора.

Стоит отметить, что большую часть своего импорта природного газа, поставляемого по трубопроводу через Украину, Венгрия получает из РФ. Однако в последние годы она диверсифицировала импорт газа, открыв трансграничные межсетевые соединения с большинством своих соседей и обеспечив поставки из Royal Dutch Shell через терминал сжиженного природного газа в Хорватии.