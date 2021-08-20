Витренко назвал наиболее реалистичные гарантии для сохранения транзита

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко назвал наиболее реалистичные гарантии сохранения транзита через Украину.
Об этом он написал на facebook.
По его словам, он видит следующие гарантии:– перенос точек передачи газа в действующих контрактах Газпрома, согласно которым газ сейчас идет в Европу через Украину, на границу РФ-Украина, чтобы сами европейские компании заказывали транзит газа через Украину до 2035 года; – создание на электронной платформе Газпромэкспорта точки поставки дополнительных объемов газа на границе РФ-Украина; опять же, чтобы европейские покупатели этого газа сами могли заказывать транзит газа через Украину; – разблокировка доступа к украинской газотранспортной системы со стороны РФ для других экспортеров газа в Европу, в частности из Центральной Азии.
«Все вышеперечисленное — это не прихоти Украины», — добавил глава НАКа.
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